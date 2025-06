Conclusa la tre giorni del 2° Torneo Magna Grecia a Cirò Marina

Cirò Marina - "L’amministrazione comunale di Cirò Marina con il Sindaco Dott. Sergio Ferrari con il patrocinio della Regione Calabria e del Comune di Cirò Marina. Gli arbitri del Centro Sportivo la Pigna di Lamezia Terme con Responsabile disciplinare del settore arbitrale Fabio Carella, per questo torneo ha svolto il compito di Responsabile degli Arbitri. Coadiuvato dagli arbitri: Pasqualino Serratore, Domenico Conaci, Vincenzo Decio, Gianvittorio Mercuri, Lorenzo Puritano, Fabrizio Ruberto, Patrizia Rondinelli, Giada Arcieri, Domenico Amatruda, Antonello Viola, Domenica Bilotta. Lo staff organizzativo Francesco Cugnetto, Giusi Panebianco, Gianfranco Mercuri, Giuseppe Pulice, Gianfranco Mercuri. La preziosa collaborazione del Centro Sportivo La pigna dei F.lli Mercuri" è quanto si legge in una nota.

"Durante la tre giorni di gare è stata presente alla manifestazione la delegata della Lega Nazionale Dilettanti di Lamezia Terme Dott.ssa Sonia Carnovale ed il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Dott. Saverio Mirarchi Nel fine settimana dal 31 maggio al 2 giugno 2025, ha organizzato il 2° Torneo Magna Grecia di Cirò Marina. Evento sportivo calcistico che ha visto confrontarsi atleti di tutte l’età, partecipando alle manifestazioni di calcio a 5 libero, calcio a 8 over 40, Giovanissimi classe 2010/2011 Esordienti classe 2012/2013, Pulcini Classe 2014/2015 e Primi Calci Classe 2014/2015".

"Le squadre che hanno preso parte al torneo per le varie categorie sono: ACD Lamezia Terme, ASD Sporting Lamezia, ASD Promosport, ASD Calcio Lamezia,Car I Ragazzacci, Marmeria Molinaro, Centro Sportivo la Pigna tutte di Lamezia Terme, Football 3000 Pianopoli di Pianopoli, ASD Ypsicro Cirò, Nuova Era, Polisportiva Punta Alice di Cirò Marina, Cirò Marina, ASD power tutte di Cirò Marina e Cirò Superiore, Invictus Share di Simeri Crichi, US Catanzaro, Academy Crotone, , ASD Segato di Reggio Calabria, . Gli atleti hanno dato spettacolo a suon di gol, giocate da campioni creando una perfetta sinergia di fratellanza e puro spirito di agonismo sportivo".

"Nelle varie categorie, durante la tre giorni competitiva, si sono disputate gare di alto livello, regalando al pubblico presente spettacolo, divertimento ed emozioni. Lo spirito del Torneo, voluto dagli organizzatori, era quello di creare una sinergia tra grandi e piccoli, tra genitori e figli, di fatto, questa volta non è stato solo il genitore/i ad aver fatto il tifo per il figlio/a ma si è verificato anche l’incontrario generando un grande clima di festa, gioia è felicità tar tutti i presenti. Ancora una volta, è ne siamo fieri e orgogliosi, i campioni sono stati gli atleti giovani e meno giovani dimostrando che il calcio, lo sport in genere, unisce, generando spirito di uguaglianza e fratellanza e rispetto reciproco. La giornata si è conclusa domenica in tarda mattinata con le premiazioni delle squadre vincitrici nelle rispettive categorie, oltre che di tutti gli atleti e le squadre partecipanti al torneo".