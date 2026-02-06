World Cancer Day a Catanzaro, concluso l’evento dedicato a nutrizione oncologica e ruolo centrale dei biologi

Catanzaro – Si è concluso il convegno “Il ruolo della dieta nella prevenzione e gestione del cancro”, promosso dall’Ordine dei Biologi della Calabria in occasione del World Cancer Day, unico evento del Sud Italia ufficialmente inserito nel calendario internazionale della giornata mondiale contro il cancro. Ad aprire ufficialmente i lavori è stato il Dott. Saverio Bruni, Coordinatore della Commissione Alimentazione e Nutrizione dell’Ordine dei Biologi della Calabria, che ha introdotto i temi centrali della giornata sottolineando il ruolo strategico della nutrizione oncologica nella prevenzione primaria e nel supporto ai percorsi di cura. L’iniziativa ha rappresentato un momento di altissimo valore scientifico e professionale, interamente incentrato sul contributo dei biologi nella prevenzione oncologica e nel supporto nutrizionale al paziente, confermando come la nutrizione rappresenti oggi uno degli strumenti più efficaci e trasversali nella lotta contro le patologie oncologiche. Elemento centrale dell’organizzazione è stato il Gruppo di Lavoro di Nutrizione Oncologica, coordinato dalla dottoressa Teresa Cantaffa, che ha saputo costruire un programma scientifico rigoroso, attuale e fortemente orientato all’integrazione tra ricerca, clinica e prevenzione.

Diversi gli interventi che si sono succeduti durante l’evento; tra i contributi più rilevanti, ha riscosso particolare attenzione l’intervento del dottor Gianfranco Filippelli, oncologo di riferimento, che ha offerto una lettura chiara e approfondita del rapporto tra alimentazione, terapie oncologiche e qualità della vita del paziente, ribadendo come la nutrizione rappresenti un supporto clinico essenziale nei percorsi oncologici. Di grande spessore anche l’intervento della Dott.ssa Teresa Del Giudice, oncologa, che ha portato una visione clinica autorevole e aggiornata, sottolineando l’importanza di un approccio realmente multidisciplinare in cui il biologo nutrizionista assume un ruolo sempre più strategico nella presa in carico globale del paziente oncologico. La dottoressa Alessia Bauleo, biologa genetista, ha arricchito il confronto scientifico approfondendo i meccanismi genetici ed epigenetici legati all’alimentazione e alla modulazione del rischio oncologico, evidenziando le potenzialità della nutrizione personalizzata. Il Professor Luigi Coppola, figura accademica di rilievo della Campania, ha offerto un contributo di grande valore scientifico, rimarcando l’importanza della prevenzione primaria e del dialogo continuo tra ricerca, clinica e nutrizione.

A dare un contributo la anche la Commissione Alimentazione e Nutrizione; Un ruolo determinante è stato svolto dai componenti della Commissione Alimentazione e Nutrizione dell’Ordine dei Biologi, che hanno garantito solidità scientifica e applicabilità pratica ai temi trattati. In particolare, il dottor Daniele Basta, biologo nutrizionista e componente della Commissione, ha relazionato sull’importanza della prevenzione oncologica attraverso la Dieta Mediterranea, evidenziando come questo modello alimentare rappresenti uno strumento concreto ed efficace nella riduzione del rischio oncologico. Di grande rilievo anche il contributo della Dott.ssa Pasqualina Sprovieri e della Dott.ssa Concettina Novelli, biologhe nutrizioniste e componenti della Commissione, che hanno sottolineato il valore della nutrizione come leva di prevenzione primaria e di supporto nei percorsi oncologici. La dottoressa Iolanda Grillone, biologa nutrizionista e componente della Commissione, ha ricoperto anche il ruolo di moderatrice distinguendosi per competenza scientifica, chiarezza e capacità di guidare il confronto scientifico tra i relatori. A moderare l’incontro la dottoressa Maria Rosaria Silvestri, biologa nutrizionista della Commissione, che insieme alla Dott.ssa Grillone ha garantito un confronto dinamico e scientificamente rigoroso.

Le dichiarazioni finali sono state affidate al dottor Saverio Bruni che ha espresso grande soddisfazione per l’esito dell’evento: “Questo convegno ha dimostrato quanto il biologo sia oggi una figura chiave nella prevenzione e nella gestione del cancro. Il livello degli interventi e la qualità dei contributi scientifici confermano che la nutrizione oncologica è un ambito su cui investire con convinzione”. A Bruni è seguito l’intervento del Dottor Domenico Laurendi, Presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria, ha aggiunto: “Portare il ruolo del biologo al centro del World Cancer Day significa ribadire con forza il valore della prevenzione basata sulla scienza. Questo evento rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità professionale”. Il World Cancer Day di Catanzaro si è concluso con un bilancio estremamente positivo, confermandosi come appuntamento di riferimento per il Sud Italia e come esempio virtuoso di come la nutrizione, guidata da competenze biologiche, possa incidere concretamente sulla prevenzione e sulla gestione delle patologie oncologiche. Un evento che ha lanciato un messaggio chiaro e condiviso: la prevenzione inizia dalla conoscenza scientifica, e i biologi ne sono protagonisti.