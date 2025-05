A Platania l'11 maggio arriva il "Cross Country delle fate": competizione in mountain bike di livello nazionale

Platania – L’11 maggio, Platania si trasformerà in un regno di emozioni, magia e fatica per ospitare il Cross Country delle Fate, una competizione in mountain bike di livello nazionale. Un evento che unisce la suggestione fiabesca dei vicoli antichi alla durezza pura del cross country più autentico. La gara include tre prove in mountain bike: Prova Top Class valida per l'assegnazione dei punti del Campionato Italiano XCO; Prova del Campionato Regionale Calabria con assegnazione delle maglie ai nuovi campioni; Prova inserita nel nuovo circuito XCalabria Cup, progetto che rivoluziona il panorama MTB della regione. In gara: categorie G6, Esordienti, Allievi, Open e Master.

Un percorso di fiaba e battaglia tra le pietre: Il tracciato si snoderà interamente nel centro storico di Platania, tra scalinate antiche, vicoletti stretti, single track scolpiti come da mani fatate e strappi improvvisi che metteranno a dura prova gambe e mente. Un percorso dove le scalinate metteranno alla prova tecnica e sangue freddo, le salite brevi faranno volare il cuore in alto e le discese tecniche richiederanno lucidità assoluta per non lasciarsi sopraffare dall'adrenalina. “Sarà cross country vero, senza possibilità di recupero, Vincere qui non sarà per tutti: servirà spingere oltre il dolore, mantenere concentrazione assoluta, resistere senza mai mollare. Serviranno nervi d’acciaio e un cuore forte per affrontare un tracciato che non fa sconti. Solo gli atleti più duri, completi e determinati potranno sognare di alzare le braccia al cielo nel Cross Country delle Fate” così commenta il Direttore Tecnico dell’Evento Paolo Mazzei.

Coinvolgente ed inclusiva sarà la macchina organizzativa oramai fondata sulla fattiva collaborazione tra Amministrazione Comunale di Platania e Soggetti del volontariato del terzo settore. Una macchina organizzativa impeccabile grazie alla grande sinergia tra: Gruppo comunale di Protezione Civile di Platania, Guardia Agroforestale, Lamezia Club Fuoristrada, AVAS Lamezia Terme ed i Marshall del Reventino Bike Team, squadra organizzatrice guidata da Paolo Mazzei, figura di riferimento nazionale per il ciclismo paraolimpico e membro della Commissione Nazionale Paraciclismo 2025-2028.

Accanto a Paolo Mazzei, Antonio Di Cello, Presidente del Reventino Bike Team, che ha collaborato nella gestione operativa dell’evento, curando ogni aspetto con dedizione e precisione. Il piano sicurezza è stato affidato all’esperienza dell’azienda NESS. Notevole anche il contributo tecnico all’evento che prevede il Cronometraggio FICR Catanzaro che effettuerà il rilevamento dei tempi e sarà garantito appunto dalla FICR Catanzaro, presieduta da Franco Albiuso, con sistemi tecnologici di ultima generazione. La telecronaca live sarà affidata alle voci esperte di speaker di alto livello che renderanno ogni fase della gara avvincente e coinvolgente.

Un forte ringraziamento va all’Amministrazione comunale che ha reso possibile l’evento, a sua volta inserito nel progetto culturale “Platania, Fate e Funghi”, un progetto di valorizzazione culturale del territorio platanese, nato e promosso sotto la guida del Sindaco Davide Esposito, che ha creduto nella forza dello sport per promuovere il territorio. L’evento, infatti, è parte del progetto “Platania, Fate e Funghi”, finanziato con fondi PAC 2014-2020 – ASSE VI – azione 6.8.3, volto a valorizzare cultura, natura e sport nel borgo. Il progetto è risultato vincitore, secondo classificato in Calabria, ed ammesso a finanziamento dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione Formazione E Pari Opportunità - Settore Cultura -; un progetto che, a Platania, ha consentito di realizzare un modello di iniziativa pubblica partecipata e che vedrà la realizzazione della sua parte finale, con altri eventi culturali, da qui a settembre 2025, con il totale coinvolgimento delle associazioni e di altri soggetti del terzo settore operanti sul territorio locale.

Significativa sarà la presenza delle autorità sportive della disciplina come: Carmine Acquasanta, Vicepresidente Vicario della Federazione Ciclistica Italiana e Francesco Corrado, Delegato Regionale Calabria. Tanto cuore e inclusività, anche, tra gli obiettivi della Kermesse sportiva: i due dirigenti, Acquasanta e Corrado, presenteranno progetti strategici dedicati al ciclismo giovanile e al paraciclismo, con il supporto di INAIL, per una Calabria ciclistica sempre più inclusiva mentre sarà dato spazio anche ad un intervento di Alessia Raso, giovane atleta non vedente, e a suo padre, due veri campioni di sport e di vita, che condivideranno un messaggio di forza, speranza e inclusione, dimostrando che nella passione non esistono limiti. La giornata si concluderà con una ricca cerimonia di premiazione e un caloroso “pasta party” per gli atleti e preparato con cura dall’Associazione ADA Platania, bravissime mamme e giovani ragazze, appassionate di sport e territorio che cureranno ogni dettaglio per offrire ristoro e accoglienza agli atleti e al pubblico. A rendere il clima ancora più speciale sarà la generosità e ospitalità dei cittadini platanesi, che come sempre sapranno accogliere ogni ospite con calore e sorrisi. Appuntamento, per spettatori ed atleti, con parcheggio su Via Paolo Borsellino e Viale cimiteriale di Platania, l’11 maggio dalle 8.30 in poi.