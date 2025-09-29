Atletica, Maggisano conquista il 2° gradino del podio al Trofeo Delle 2 Torri in Puglia



Brindisi - "Si è svolta presso Torre Santa Sabina a Carovigno provincia di Brindisi la XX Edizione del Trofeo Delle 2 Torri. Un evento organizzato dell'atletica Carovigno e soprattutto dall'instancabile presidente Franco Valente una vera gara da Brividio come viene definito il trofeo T2T. La gara si è svolta su un percorso di 21km che ha visto al via 284 atleti, darsi battaglia su un percorso misto di strada, sabbia, scogli e sterrato, che nonostante il caldo afoso sono riusciti a concluderla. Sul secondo gradino del podio è salito il Sanpietrese Maggisano tesserato per la Marathon Cosenza che chiude la gara in 1:25.01 un testa a testa fino alla fine con il vincitore di casa Caliandro Francesco che chiude in 1:23.08. Maggisano ringrazia l'atletica Carovigno per la bellissima riuscita della manifestazione, per la bella accoglienza, e aggiunge che corre su un percorso del genere non è da sottovalutare anche se c'è strada e sterrato ma vedersi sulla sabbia vicino la riva del mare è un Brividio che vi consiglio di provare".

© RIPRODUZIONE RISERVATA