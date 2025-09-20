Atletico Maida ospite dell'Africo. Retourn-match con il Caraffa per la Promosport in Coppa Calabria

Lamezia Terme – Due le squadre nostrane in campo domani tra Promozione e Coppa Calabria di Prima Categoria. Nel secondo, più importante, torneo regionale si gioca la seconda giornata. Nel raggruppamento B trasferta al Comunale di Africo Nuovo per l’Atletico Maida. Sfida tra squadre che hanno iniziato la stagione in modo decisamente negativo. Tre sconfitte a testa, infatti, in altrettante gare. L’Africo in Coppa Italia è stato battuto 5-0 dalla Reggioravagnese e 0-1 dal Melito. Domenica scorsa ha esordito in campionato cedendo 3-1 ad Ardore. L’Atletico, dopo essere incorso nei kappaò contro Virtus Rosarno (0-2) e Pizzo (4-0), sei giorni fa si è visto battere al Riga ancora per 0-4. Entrambi i precedenti della passata stagione tra maidesi ed africesi sono finiti in parità: 1-1 al Riga, con botta e risposta nel giro di un minuto quasi a fine partita, e 2-2 al ritorno. “Affrontiamo una squadra che da anni disputa la categoria – osserva mister Giuseppe Saladino - e che tra le mura amiche ci tiene sempre a fare bella figura anche perché vi giocano tanti elementi del luogo”.

Il tecnico lametino non si fa certo un cruccio per l’eliminazione in Coppa Italia. “L’abbiamo usata solo per allenarci e mettere minuti nelle gambe essendo un gruppo molto giovane e che ha bisogno di lavorare tanto e fare molte partite. Tant’è che stiamo organizzando pure parecchie amichevoli”.

Qualcosa di meglio rispetto allo 0-4 finale era invece lecito aspettarselo dall’esordio in campionato. “Contro la Deliese speravamo in un approccio migliore. Eravamo partiti bene, solo che poi abbiamo commesso degli errori individuali piuttosto grossolani, che comunque ci possono stare vista l’età media molto giovane. Ad ogni modo, di fronte avevamo un avversario confermatosi sul campo molto forte e che quindi dirà certamente la sua in questo torneo”.

L’ex allenatore di Vigor e Sambiase non è preoccupato per le tre sconfitte in altrettante partite ufficiali. “Sono molto fiducioso avendo a disposizione una rosa, si molto giovane, ma di prospettiva. Ottimi elementi, tutti scelti da me e dai direttori Zaccone e Foderaro. Puntiamo tantissimo su di loro. D’altronde abbiamo preso sedici under nuovi, provenienti anche da settori giovanili importanti come Catanzaro, Vigor Lamezia e Sambiase. Certo, poi c’è anche qualche elemento esperto che ci tornerà molto utile per far crescere e maturare i più giovani. Perciò, ripeto, siamo molto ottimisti per il prosieguo, sebbene ci sarà da lavorare e migliorare tantissimo. La società, poi, - conclude Saladino - finora non ci sta facendo mancare nulla”.

Ad Africo i giallorossi dovranno fare a meno degl’infortunati Romagnuolo, Lucia, Gullo e Piraino.

In settimana, intanto, il sodalizio giallorosso ha ufficializzato l’esterno offensivo classe 2003 Francesco Talarico, che, comunque, aveva già esordito, entrando a gara in corso, contro la Deliese. Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Catanzaro, con cui ha completato tutta la trafila, Talarico ha conquistato il campionato di Primavera 3 ed è stato successivamente convocato, esordendo in prima squadra, dall’allora tecnico Vivarini. La sua carriera lo ha poi portato a maturare esperienze in Serie D con le maglie di Lumezzane e Licata, mentre nella scorsa stagione ha vestito i colori del Castrovillari in Eccellenza. Talarico vanta inoltre convocazioni nelle selezioni Under 15 e Under 17 di Lega Pro, allenate da mister Arrigoni.

Scendiamo in Prima Categoria dove, tra oggi e domani, si disputano le partite di ritorno del primo turno di Coppa Calabria. Forte del 2-1 ottenuto sabato scorso al “Riga”, alle 15:30 di domani la Promosport sarà ospite del Caraffa sul sintetico del “Centro Tecnico Federale” di Catanzaro. I lametini avranno dunque a disposizione due risultati su tre per andare avanti nella competizione tricolore. In caso di sconfitta con un gol di scarto, invece, si disputerebbero i due tempi supplementari di 15’ ciascuno e, in caso di ulteriore parità, verrebbero battuti i calci di rigore. Per questo retourn match dei sedicesimi di finale, mister Viterbo non potrà fare affidamento sullo squalificato Galloro e sull’infortunato Liparota. Sul fronte avversario, non ci sarà, per stop disciplinare, l’esperto estremo difensore Voce.

Nel frattempo, in settimana il sodalizio del presidente Liotta ha ufficializzato le ulteriori riconferme del difensore Marco Cuda (classe 1995) e del navigato esterno offensivo Francesco Corigliano.

Domenica 28 settembre prenderà il via il campionato. A tal proposito il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria dela LND ha inserito le due uniche compagini nostrane rimaste in Prima Categoria a seguito della rinuncia dell’Audace Decollatura, ovvero Promosport Lamezia e Garibaldina, nel girone B, completato, per il resto, da Academy Crotone, Brutium Cosenza, C.U.S. Unical A.S.D., Città di Cirò Marina, Commenda, Cutro, Le Castella Calcio, Rogliano 1948, San Mauro Marchesato, Scandale, Silana Football Club 2019, Stelle Azzurre Silana, U.S. Petronà 1980. Lunedì verranno ufficializzati i calendari.

Ferdinando Gaetano