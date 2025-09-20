Serie D, il Sambiase a Ragusa per trovare i primi tre punti

Lamezia Terme – Trasferta in Sicilia per il Sambiase, ospite del Ragusa nella terza giornata del Girone I di Serie D. Reduci dal primo punto stagionale, ottenuto grazie al pari casalingo con il Castrumfavara, i giallorossi faranno visita a una squadra, almeno sulla carta, alla loro portata, composta da tanti under e nelle medesime condizioni di classifica. Una sfida, comunque, da non sottovalutare secondo il tecnico Tony Lio, intervenuto questa mattina nella classica conferenza stampa pre-match: “Non dobbiamo andare a Ragusa pensando di affrontare una squadra non ancora al top – avverte l’allenatore – perché, pur essendo composta prevalentemente da ragazzi, ogni gara va giocata e il rischio di andare incontro a brutte figure, soprattutto in questa fase della stagione, è sempre dietro l’angolo. Sottovalutare il Ragusa sarebbe un grave errore, quindi dovremo tenere alta la concentrazione, consapevoli di dover fare una partita attenta per novanta minuti”. Tra l’altro, anche per il Sambiase, si tratta della prima di un trittico di partite quanto mai impegnativo, che già nelle prossime due giornate opporrà ai giallorossi la Vibonese e la Vigor Lamezia: “Giocheremo ogni tre giorni e ci aspettano due derby abbastanza delicati – prosegue Lio – ma è un discorso che vale un po’ per tutti. Prima, però, dobbiamo pensare al Ragusa e cercare di fare la nostra partita, consapevoli della nostra forza, perché, fin qui, escluso il primo tempo di domenica scorsa, la prestazione c’è sempre stata. Purtroppo, non riusciamo a finalizzare quello che creiamo e capita di subire goal al primo tiro in porta, ma dovremo esser bravi noi a portare la fortuna dalla nostra parte”. In chiusura, a proposito del tour de force dei prossimi sette giorni, qualche cenno anche sulla situazione in infermeria e sulla formazione che scenderà in campo domani: “Abbiamo qualche infortunato che domenica, purtroppo, non ci sarà, mentre c’è anche chi ha accusato un po’ di affaticamento, quindi probabile riposi, anche in vista delle prossime partite. Avrò le idee più chiare domattina, ma chi è a disposizione sa che prima o poi avrà la propria chance e – conclude - sono certo cercherà di sfruttarla al massimo”.

Di seguito i convocati del Sambiase per la sfida dello stadio ”Aldo Campo” di Ragusa:

Portieri

Giuliani, Lisi

Difensori

Colombatti, Pantano, Strumbo, Frasson, Andronache, Slojkowski, De Cicco, Laumegni, Coriano

Centrocampisti

Diogo, Kouame, Calabrò, Sena, Marrello

Attaccanti

Furiato, Francisco, Sena, Haberkon, Perricci, Costanzo

La gara sarà diretta dal sig. Giovanni Di Palma di Cassino, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Martino e Angelo Calce di Cassino. Calcio d’inizio ore 15.

Francesco Sacco