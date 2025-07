Beach Soccer, tris di vittorie e secondo posto a Castellammare per l'Icierre Lamezia

Castellammare di Stabia - Un autentico trionfo per l’Icierre Lamezia che torna dalla tappa di Castellammare di Stabia con il bottino pieno e secondo posto del Campionato Italiano di Beach Soccer Poule Promozione con una serie di sei vittorie consecutive. La formazione di mister Walter Pellegrino ha fatto un sol boccone delle avversarie pur variando il roster nelle tre gare. Faventia, Terracina e Chiavari si sono dovute inchinare alla forza della formazione neroverde che si è presentata nel Golfo di Napoli fin dall’inizio decisa a portare via il massimo da ogni contesa.

Nella prima gara contro il Faventia si è rivisto in campo il brasiliano Igor che ha subito ripagato il mister sbloccando il risultato e mettendo a segno la sua prima doppietta in maglia neroverde. Contro il Terracina, nella seconda gara, fuori precauzionalmente Igor e dentro il giovane dell’Under 20 Rai che non da meno del connazionale mette a segno una doppietta imitando Ozu per la vittoria di 4-2.

Nella terza gara, fuori Rai e dentro altro giovane Under 20, Theodoro, e vittoria netta maturata soprattutto nel terzo tempo. Dopo ver sbloccato il punteggio con il portiere Martino e raddoppiato con Giampà i lametini sprecavano una serie innumerevole di occasioni mentre il Chiavari approfittava della situazione accorciando le distanze nel secondo tempo. Un pungolo per i neroverdi che capivano che non era il caso di rischiare più di tanto e con un po' più di concentrazione rifilavano un poker agli avversari chiudendo la contesa con un tennistico 6-1. Con questo trittico di vittorie la formazione lametina si mette in una buona posizione per l’ultima decisiva tappa in quel di Tirrenia il 17 e 18. In Toscana i neroverdi affronteranno prima la Sicilia BS per chiudere poi con lo scontro diretto (ore 10:15) con il Naxos.