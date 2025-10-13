Calcio a 5, positivo esordio in trasferta per l’Icierre Lamezia

Cittanova - Positivo esordio anche in trasferta per l’Icierre Lamezia nel campionato di serie C1 di Calcio a 5. La formazione neroverde passa a suon di gol sul temuto campo di Cittanova e così conferma le sue ambizioni di alta classifica.

La cronaca

"I ragazzi di mister Pellegrino, guidati in campo da un magistrale Davì non hanno bisogno di molto tempo per mettere in chiaro le cose e dominare la gara fino all’ultimo minuto. Anche con i “titolari” in panchina e tutti i junior in campo il team della piana domina in virtù di schemi ormai collaudati tant’è, che il power-play nella seconda parte della gara, è stato giocato proprio da questi ultimi. Risultato a parte, mister Pellegrino ha avuto più di una risposta positiva alle sue domande e/o dubbi nonostante l’assenza di Giampà compensata dal recupero di Villella, fermato sabato scorso da un grave lutto familiare. Gara che inizia subito col botto; Davì apre le danze su punizione e M. Sorrenti risponde dopo pochi secondi in tutto nel primo minuto. Dopo di ché inizia il “tiro al piccione” dei neroverdi con Davì grande protagonista da una parte e Scarpello che si esalta dall’altra e limita con le sue parate un passivo più pesante.

L’Icierre va a segno ripetutamente con i vari Verso, Muraca e Villella (primo gol stagionale dedicato al Papà) oltre naturalmente a Davì che già in due partite ha messo a segno sette reti. Il primo tempo si chiude sul 9-2 per i lametini che nella seconda parte alternato Martino e Piraino in porta al posto di Molinaro e danno spazio a tutta la panchina provando schemi ed arrotondando il punteggio fino al 13-4 finale con Vescio che segna il suo primo gol in C1".

Cittanova - Icierre Lamezia 4-13

Reti: 1T Davì (4) Verso, Villella (2), Muraca (2), M. Sorrenti. Migliorini 2T Muraca, Vescio, Verso, Villella, Rao, Musolino.

CITTANOVA: Scarpello, Catanese, Condomitti, Isabella, Migliorini, Musolino, Rao, Ricevuto, Romeo, Shit, A. Sorrenti. M. Sorrenti. Allenatore: Pirilli Francesco

ICIERRE LAMEZIA: Martino, Davì, Verso, Villella, Gagliardi, Molinaro, Piraino, Persico, Calindro, Vescio, Muraca, Fiorentino. Allenatore: Walter Pellegrino

Arbitri: Giuseppe Ditto di Reggio Calabria e Pasquale Varrà di Catanzaro

Cronometrista: Riccardo Nadile di Locri.