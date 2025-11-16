Ciclismo, Oscar Cuda della Pianopoli Bike Team campione Regionale di MTB

Cittanova (Reggio Calabria) - Si è conclusa oggi a Cittanova, con la famosa XC “La cima di Cavallica”, la Challange Calabrese valevole come campionato Regionale. Nella Categoria M1 a spuntarla è il Pianopoletano Oscar Cuda che porta a casa l’ambita maglia di Campione.

"A determinare la sua vittoria è stata soprattutto la sua audacia e la sua voglia di combattere", raccontano in una nota. Oscar al suo secondo anno di attività "entra già a far parlare di se diventando in breve tempo uno dei bikers e ciclisti più forti della Calabria".