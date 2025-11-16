Promozione, nuova sconfitta interna dell'Atletico Maida: la Pro Pellaro passa per 3-0

Lamezia Terme – Non riesce, neanche stavolta, ad inanellare due risultati positivi di seguito l’Atletico Maida. Dopo la preziosissima affermazione di otto giorni fa in casa del Bianco, i giallorossi cadono nuovamente tra le mura amiche. Ad espugnare con merito il “Rocco Riga” è stavolta la quotata Pro Pellaro, la quale allunga così a ben otto turni la propria striscia utile, restando in scia play-off. L’Atletico si mantiene fuori da quella play-out, con il vantaggio sul quintultimo posto che scende, però, da tre a due lunghezze. Decisamente poco produttivo, sin qui, il ruolino interno di Scalese e compagni: un successo e ben quattro kappaò. Meglio in trasferta dove hanno vinto in tre occasioni e perso un paio di volte. Si continua a non conoscere mezze misure, dunque, o si vince o si perde. Eccezion fatta per l’inattesa affermazione ai danni dell’Ardore, finora la squadra ha sempre raccolto il massimo contro chi le sta più in basso in classifica e perso contro chi la precede.

Anche contro la Pro Pellaro, evidente il divario tecnico e di età. I locali sono scesi in campo con 5 under più un 2005, gli ospiti giusto con i due imposti dal regolamento. Primo tempo più equilibrato della ripresa, sbloccatosi al 38’ a causa di uno svarione del giovane Mario Persico che effettua un retropassaggio avventato, s’inserisce Menseguez che batte Rubino.

In avvio di ripresa esce Giuseppe Persico per un problema al ginocchio da valutare più approfonditamente. Entra l’ultimo arrivato Giovanni Foderaro il quale, dopo una decina di minuti, esalta i riflessi di Marino, ma è tutto inutile dato che era partito in posizione di fuorigioco a giudizio dell’assistente. D’ora in avanti in campo c’è solo la Pro Pellaro, che perviene al raddoppio con Pasini, bravo a finalizzare un bel fraseggio corale dei suoi con una chirurgica conclusione dal limite sotto il sette. Alla mezz’ora Michienzi spinge in area il diretto avversario. Rigore che trasforma Menseguez per il definitivo 3-0

Atletico Maida – Pro Pellaro 0-3

Atletico Maida: Rubino, Talarico (32’ Ferrise), Sirianni (1’st Michienzi), Balde, Mascaro, Grande, Lucia, Persico M. (27’st Tropea), Persico G. (2’st Foderaro), Scalese, De Luca (10’st Gullo). In panchina: Iozzi, Scalise, Perri, Nicolazzo. Allenatore: Saladino

Pro Pellaro: Marino, Wojcik, Luce, Pasini, Foti, Zuccalà, Zagari (45’st Sacko), Alderete (9’st Caracciolo), Squillaci (31’st Giufrè), Sapone (38’st Camps), Menseguez (36’st Catalano). In panchina: Pecora, Di Giacomantonio, Stillitano, Nan. Allenatore: Aquilino

ARBITRO: Davide Saullo da Paola (Avenoso e Spinosa da Reggio Calabria)

MARCATORI: 38’pt Menseguez; 20’st Pasini. 30’st Menseguez rig.

Fer.Gae.