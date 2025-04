D come “D’Ippolito”, la Vigor Lamezia si prepara alla grande festa: domenica sfida contro il Cittanova

Lamezia Terme – Tutto pronto per la grande festa in casa Vigor Lamezia, tornata in Serie D dopo ben nove anni al termine di un campionato di Eccellenza messo in cassaforte con due giornate d’anticipo. Un epilogo che, nonostante qualche piccolo intoppo, ha rispettato i pronostici di inizio stagione, in particolare da dicembre in poi, con l’arrivo in panchina di Rosario Salerno, sorta di specialista in questo genere di operazioni. Da allora, superato un normale periodo di assestamento, la Vigor è riuscita a trovare continuità, mostrando una solidità da prima della classe, culminata nel tripudio biancoverde a Praia, ultimo atto prima della lunga sosta che ha consentito ai lametini di godersi un po’ di meritato riposo in vista della gara con il Cittanova, in realtà sorta di passerella per celebrare degnamente un traguardo più che meritato davanti al proprio pubblico. Diverse, infatti, le attività previste per la giornata di domani:

Per l’occasione, inoltre, la curva destinata agli ospiti sarà riservata ai tifosi biancoverdi. Ospiti che comunque, al di là delle celebrazioni, non sembrano intenzionati a fare da semplici sparring partner, come confermato dal tecnico Giuseppe Crucitti sui canali social cittanovesi: “Dopo tre settimane senza partite ufficiali, potrebbe venir meno la concentrazione, ma noi abbiamo lavorato senza troppi giorni di riposo, disputando anche due allenamenti congiunti. La squadra scenderà in campo con tanta voglia di far bene per misurarsi alla pari contro giocatori di qualità. Dovremo disputare una gara di qualità e temperamento e sbagliare meno possibile, anche se non sarà facile per noi. Loro vorranno celebrare con una vittoria le festa promozione, ma sarà occasione per i nostri tanti giovani di dimostrare che, in un prossimo futuro, possono lottare per i vertici della classifica”.

Di seguito i convocati della Vigor Lamezia per la sfida del “D’Ippolito” contro il Cittanova.

Portieri

Iannì, Diano, Sicilia

Difensori

Amendola, De Fazio, De Nisi, Lanciano, Matacera, Morelli, Puccio, Ruano, Scalon, Sicoli, Volpe

Centrocampisti

Cosenza, Curcio A., Curcio V., Ferrara, Rodriguez, Silvagni, Trentinella



Attaccanti

Bernardi, Catania, Chirico, Costanzo, Condemi, Egyr, Fioretti, Lucia, Padin, Spanó, Vitelli

Terna arbitrale tutta paolana: dirigerà l’incontro il sig. Luca Vita Carino, coadiuvato dagli assistenti Fabrizio Cozza e Lucio Salvatore Mascali. Calcio d’inizio ore 15.30.

Francesco Sacco