Eccellenza, parla sempre più lametino il campionato calabrese

Lamezia Terme - È ormai una lotta a due tutta lametina, nel campionato di Eccellenza calabrese, per la vittoria finale. Nella peggiore delle ipotesi, dunque, nella prossima stagione la città di Lamezia tornerà ad essere rappresentata da almeno una compagine, come accaduto fino a pochi mesi fa, nel massimo torneo dilettantistico nazionale. A dieci turni dal termine sono ben 15 i punti che separano il Sambiase dal Cittanova. Senza contare che l’undici reggino ha davanti a se, peraltro distante 7 lunghezze, anche l’altra portabandiera della quarta città della Calabria, vale a dire la Vigor Lamezia. Grazie al successo di misura sul Rende, la striscia positiva della capolista è diventata di tredici giornate, eguagliando, così, quella del Soriano, interrottasi lo scorso 16 dicembre. Decisamente più pesante, tuttavia, quella di Strumbo e compagni, avendo portato in dote la bellezza di undici vittorie e due pari, contro le sette affermazioni e sei divisioni della posta della formazione delle Serre.

Corposa pure la serie utile inanellata dalla Vigor, visto che oramai dura da otto turni. Quello ottenuto ieri in casa della Reggioravagnese è inoltre stato il sesto successo consecutivo. Nessun’ altra compagine del girone in questa stagione era mai riuscita a fare altrettanto. Lo stesso Sambiase finora non è riuscito ad andare oltre le quattro vittorie di fila. Particolare curioso, domenica si affronteranno Brancaleone e Sambiase, entrambe a bottino pieno negli ultimi 360’. Proprio il match che attende la squadra del patron Folino nel centro della ionica reggina può essere considerato l’ultimo grosso ostacolo lungo la strada che porta dritto in D. Qualora i giallorossi riusciranno ad espugnare anche il “Borrello”, campo tradizionalmente avaro di punti per le compagini viaggianti, si potranno considerare già con un piede e mezzo in serie superiore. Nelle successive, nonché ultime, nove giornate, infatti, sulla carta gl’impegni che attendono i giallorossi appaiono un pò meno ostici rispetto a queli che dovranno sostenere i cugini biancoverdi. Sia il Sambiase che Foderaro e compagni da qui al termine dovranno giocare cinque partite in casa ed altrettante in trasferta. Una delle gare esterne per la capolista sarà ovviamente quella nel vicinissimo “Guido D’Ippolito”, in occasione della stracittadina di ritorno.

Sambiase che, per quanto fatto vedere fino a questo momento, meriterebbe senza ombra di dubbio il primo posto finale. I numeri, d’altronde, parlano più che chiaro: miglior attacco e difesa generali; maggior numero di gare vinte e minore di sconfitte, appena una in venti giornate; miglior attacco casalingo e migliore difesa sia interna che esterna; maggior numero di punti racimolati in trasferta. Grazie ai due gol ieri messi a segno dai fratelli Giovanni e Marco Foderaro, ad aver realizzato più reti lontano dalle mura amiche ora è invece la Vigor. Continuano ad essere sempre tre i campi ancora imbattuti: il “Renda”, il “D’Ippolito” ed il “Morreale-Proto” di Cittanova. Solo il Sambiase, tuttavia, tra le mura amiche non ha ancora concesso neanche un punto alle avversarie di turno. La squadra di Claudio Morelli nell’ultimo mese abbondante è stata peraltro capace di non risentire affatto delle numerose e pesanti assenze che hanno interessato il proprio reparto avanzato. Per cui adesso che Espinar ed Abayan sono ritornati a disposizione, ed è prossimo a farlo anche Djalo, il peggio dovrebbe essere alle spalle da questo punto di vista. Se fino a poche settimane fa ad aver spesso tolto le castagne dal fuoco all’undici dei direttori Porpora e Mazzei era stato il veterano Crucitti, ultimamente lo sono stati Umbaca e Trentinella. Ben sei delle otto reti più recenti portano la firma dei due calciatori poc’anzi menzionati.

Chi solo da dicembre inoltrato ha letteralmente ingranato, è invece la Vigor Lamezia. Per la quinta settimana consecutiva la compagine del presidente Salvatore Rettura è seconda da sola. Per la prima volta, invece, dopo i risultati di ieri non si giocherebbe la semifinale play-off tra seconda e quinta, per via dei 10 punti di distacco ora esistenti tra Vigor e Soriano. Oltre a dover provare a vincerle tutte, da qui al termine, per non lasciare nulla d’intentato nella lotta per il primo posto, Foderaro e compagni vedono adesso a portata di mano un altro possibile obiettivo: cercare di evitare del tutto la disputa degli eventuali play-off regionali. Evento che si verificherebbe qualora alla fine l’attuale +7 sulla terza dovesse lievitare di almeno altre tre lunghezze. In tal caso, infatti, la seconda accederebbe direttamente agli spareggi interregionali, affrontando la vincente i play-off dell’Eccellenza pugliese. Quindi, in caso di passaggio del turno, si andrebbe a sfidare, sempre in gara di andata e ritorno, la vincente dell’incrocio Basilicata – Campania B.

Ferdinando Gaetano