Icierre Lamezia, a Terracina il primo sigillo contro il Viareggio

Lamezia Terme - Parte nel migliore dei modi l’avventura dell’Icierre Lamezia nel Campionato Italiano Under 20. I Vice-Campioni d’Italia uscenti già al primo impegno erano chiamati a confrontarsi con una formazione tradizionalmente favorita in queste competizioni: la Farmaè Viareggio.

La cronaca

"La formazione toscana è stata la squadra dominatrice del Beach Soccer in tutte le competizioni fino a quando non è arrivata l’Icierre che lo scorso anno ha interrotto questa egemonia. Tra Icierre e Viareggio negli ultimi anni è nata una forte rivalità sportiva e va da se che la gara era molto sentita su entrambi i fronti. L’approccio alla gara è stato sicuramente migliore da parte del Viareggio che ha cercato subito di imporre il proprio gioco con lametini che sembravano in soggezione ma, dopo cinque minuti, è arrivato il gol del capitano neroverde Matteo Tutino dato il la ad una partita ostica, molto tirata con grande dispendio di energie. All’undicesimo la risposta del Viareggio con Belluomini che pareggia in rovesciata a cui subito controreplica ancora Tutino con la prima frazione che si chiude sul 2-1 per la formazione di mister Luca Montesanti. Tiene bene il campo l’Icierre nel secondo parziale agli attacchi viareggini mantenendo il vantaggio ma, al quinto del terzo tempo arriva la doccia fredda ancora con Belluomini che riesce a beffare la difesa lametina. Gara che sembra destinata ai rigori, ma i toscani non hanno fatto i conti con la voglia di vincere dell’Icierre che nel finale trova le giocate giuste e, prima con Muraca e poi con Sirianni a fil di sirena, chiude i conti ed incamera i primi tre punti stagionali".

FARMAE’ VIAREGGIO-ICIERRE LAMEZIA 2-4 (1-2; 0-0; 1-2)

Farmaè Viareggio: Masala, Moretti, Santini, Santucci, Colombi, Fantinato, Tomei, Lombardi, Tofanelli, Belluomini, Sargentini, Minichino. Allenatore: Pacini

Icierre Lamezia: Diano, Muraca, Tutino, Cerra, Diano, Theodoro, Rai, Rubino, Calindro, Persico, Sirianni, Fiorentino. Allenatore: Luca Montesanti

Reti: 5'pt Tutino (L); 11'pt Belluomini (V); 12'pt Tutino (L); 5'tt Belluomini (V); 11'tt Muraca (L); 12'tt Sirianni (L);

Arbitri: Cardone di Acropoli e Salerno di Torre Annunziata