L'Atletico Maida batte anche il GallicoCatona e aggancia momentaneamente la seconda posizione

Reggio Calabria - Non smette di stupire l’Atletico Maida di mister Lorenzo Stranges. I giallorossi passano di stretta misura al “Lo Presti”, infliggendo al GallicoCatona la prima sconfitta interna stagionale. Ma soprattutto centrano la quarta vittoria consecutiva, nonché sesta nelle ultime sette giornate, si scrollano di dosso la compagnia del Saint Michel, non andato, sempre oggi pomeriggio, oltre il nulla di fatto interno contro il Melito, e agganciano, almeno momentaneamente, il Capo Vaticano al secondo posto del girone B di Promozione. Vibonesi che domani ospiteranno la Pro Pellaro, mentre la capolista Ardore sarà di scena in casa del fanalino di coda Roccella. Punto di forza della compagine del presidente Sgrò si conferma la fase difensiva. Appena sette, in quindici gare, le reti incassate da Iozzi, la cui imbattibilità risale a 383’. Soltanto l’Ardore, che però ha una partita in meno, vanta lo stesso esiguo numero di reti al passivo. Sarà un Natale più dolce che mai, dunque, per l’intero ambiente maidese.

La cronaca del match

I padroni di casa schierano subito dall’inizio il neo acquisto Sergio Medina, attaccante spagnolo classe 2002. Tra le fila maidesi un solo assente, l’esperto attaccante Antonio Mercuri che, dopo tre anni consecutivi di militanza in giallorosso, sta per accasarsi al Real Pizzo, in Prima Categoria. A rimpiazzare il vuoto lasciato dalla partenza del classe ’91, dovrebbe essere un profilo importante di nazionalità argentina. La trattativa sarebbe infatti prossima a concludersi positivamente.

Primo sussulto, al 15’, di marca ospite. Su schema da calcio piazzato battuto da Scalese, Camara non arriva di un soffio alla deviazione risolutiva. Una decina di minuti più tardi è il GallicoCatona a rendersi pericoloso. Sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, l’incornata di Ventura non inquadra lo specchio. Risposta immediata dell’Atletico con Scalese che salta l’uomo sull’out destro e scodella in mezzo dove Alessio Michienzi è anticipato in extremis. Al 29’ De Minicis fa filtrare per Scalese che la mette nuovamente in area dove lo stesso De Minicis spedisce oltre la traversa. Poco dopo la mezzora Stranges getta nella mischia il centravanti argentino Ramos in sostituzione dell’esterno basso Perri. Di conseguenza Gutierrez retrocede a terzino. In finale di tempo, punizione dalla trequarti sulla quale Medina non arriva alla correzione aerea . Subito dopo il tecnico dei maidesi ricorre già al secondo cambio per richiamare in panca un eccessivamente nervoso Camara, e quindi risparmiargli eventuali provvedimenti disciplinari, rimpiazzato con l’ex Vigor Scalise.

In avvio di ripresa ancora reggini pericolosi con il diagonale di Bonadio a fil di palo. Prova subito a replicare il Maida con il solito Scalese che scambia con De Minicis e scocca un tiro che, smorzato da una deviazione avversaria, giunge debole tra le braccia di Zampaglione. Al 12’ ancora Scalese imbecca sul filo dell’off-side Ramos, il quale viene neutralizzato in area al momento di concludere. Insistono gli ospiti. Ramos arriva sul fondo e crossa, Zampaglione smanaccia in uscita e Tello non arriva di un soffio a ribadire verso lo specchio. Ci riprova Scalese: spalle alla porta si gira e, dal limite, alza troppo la mira. Al 26’ Scalise per Tello, il cui diagonale attraversa l’intera area piccola senza trovare alcun compagno per la deviazione vincente. Identica sorte, 60” dopo, per il tiro-cross del neo entrato Dagostino. Altro giro di lancette ed il match si sblocca grazie al gran gol di Scalese dal vertice dell’area. Quinto centro stagionale per l’esperto fantasista. I locali provano a scuotersi alla ricerca del pari, offrendo così il fianco alle ripartenze maidesi. Come al novantesimo, quando Ramos, servito dal fresco entrato Perugino, angola leggermente troppo la conclusione. Al terzo dei cinque minuti di recupero finali ci pensa Iozzi a mettere in cassaforte l’ennesimo successo dei suoi con una grandissima parata sulla bordata di Cormaci. Si chiude, così, un girone d’andata strepitoso per la compagine del diesse Zaccone. Diametralmente opposto il frangente attraversato dal GallicoCatona: appena due, infatti, i punti racimolati nelle ultime cinque uscite, con conseguente uscita dalla zona play-off.

Gallicocatona – Atletico Maida 0-1

Gallicocatona: Zampaglione, Scaramuzzino, Zuccala, Morabito, Marcianò Giu., Di Giacomantonio, Cormaci, Bogliolo (22’st Dagostino), Ventura (30’st Artuso), Bonadio, Medina (25’st Monorchio). In panchina: Surace, Bordo, Polimeni, Romeo, Artuso, Zagari. Allenatore: Marcianò Gianni

Atletico Maida (4-3-3): Iozzi; Perri (34’pt Ramos), Grande, Romagnuolo, Michienzi A.; De Minicis, Gutierrez, Michienzi M.; Tello, Scalese (40’st Perugino), Camara (44’pt Scalise). In panchina: Catanzaro, Iuliano, De Fazio, Arzente, Leone, Simonetta. Allenatore: Stranges

Arbitro: Aldo Frascà da Locri (Ciacco da Cosenza e Panei da Vibo)

Marcatori: 28’st Scalese

Note: spettatori 150 circa di cui una ventina ospiti. Recupero: 2’pt e 5’st

Ferdinando Gaetano