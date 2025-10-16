L’Icierre Lamezia si aggiudica il primo round degli ottavi di finale di Coppa Calabria

Lamezia Terme - "L’Icierre Lamezia si aggiudica il primo round del doppio confronto che la vede opposta all’Olimpus San Pietro a Maida negli ottavi di Coppa Italia di calcio a 5. La formazione di mister Pellegrino ipoteca la qualificazione al turno successivo con un primo tempo da manuale in cui è andata a segno per ben nove volte come nella sfida di campionato di sabato scorso a Cittanova" è quanto si legge in una nota di commento alla gara.

"Due trasferte - spiegano - nel giro di quattro giorno con un bottino di due vittorie ottenute mettendo a segno ben 24 reti di cui 18 nei soli primi tempi. Chiaro che la ripresa, acquisito un largo margine di vantaggio, non ha più la stessa intensità e le statistiche si abbassano ma resta nel complesso sempre una gara sopra le righe. Anche sul campo dell’Olimpus i neroverdi hanno stradominato un primo tempo in cui addirittura erano andati in svantaggio per un’autorete di Verso, dopo tre minuti, che deviava in porta un tiro avversario. Nulla di che; l’Icierre aveva iniziato dall’inizio a bombardare il portiere avversario e così ha continuato a fare. Risultato? Cinque reti consecutive in meno di 10 minuti con Davì e Calindro che dominavano. Dal più esperto al più giovane con un primo tempo che vedeva andare in rete Verso, Calindro, Calindro, Martino, Villella, Davì, Verso, Calindro e Villella. Dopo le quattro reti all’Amantea altre tre all’Olimpus, nel solo primo tempo giocato, con la soddisfazione per il giovane gioiello dei neroverdi di essere il capocannoniere di coppa".

"Dall’altra parte la formazione di mister Di Cello ce l’ha messa tutta per tenere testa agli avversari e nel secondo tempo ha aumentato l’intensita per cercare di recuperare e rendere il passivo meno amaro. Il parte operazione riuscita, anche perché, dall’altro lato, era inutile forzare la mano in vista anche della gara di campionato di sabato. Ne è scaturito un secondo tempo intenso si ma con troppo nervosismo in campo ed è scappata qualche ammonizione che si poteva evitare. La gara di ritorno a campo inverso (Palasport Maida) si disputerà mercoledì 5 novembre".

OLIMPUS SPM-ICIERRE LAMEZIA 6-11

Reti: 1T Verso (a), Calindro (3), Verso (2), Villella (2), Martino, Davì, Giampà, C. Catanzaro 2T Muraca, Villella, Loberto, Anello, Giampà.

OLIMPUS SPM: Varrese, Gullo, Azzarito, M. Catanzaro, Anello, Giampà, Loberto, Trino, Conidi, C. Catanzaro, Popan, Isabella. Allenatore: Antonio Di Cello

ICIERRE LAMEZIA: Martino, Davì, Verso, Villella, Gagliardi, Molinaro, Piraino, Persico, Calindro, Vescio, Muraca, Fiorentino. Allenatore: Walter Pellegrino

Arbitri: Vincenzo Mazza e Mattia Roperto di Lamezia Terme