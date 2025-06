La Calabria è protagonista al Mugello: Marco Paonessa conquista il terzo gradino del podio

Catanzaro - Il weekend di gara del CIV (Campionato Italiano Velocità) al Mugello ha regalato emozioni forti, e tra i protagonisti assoluti c’è stato senza dubbio il catanzarese Marco Paonessa. Partito dall’ottava posizione, il pilota ha saputo ribaltare i pronostici e conquistare un terzo posto, sfiorando addirittura la seconda posizione fino agli ultimi metri di gara.

"Fin dalle prime curve - raccontano in una nota - la gara si è mostrata subito impegnativa: i primi cinque piloti sono riusciti a creare un piccolo gap, imponendo un ritmo elevato. Ma Marco grazie alla sua grinta e un passo di gara solido, ha cominciato a rosicchiare decimi su decimi, riagganciando il gruppo di testa grazie a una serie di sorpassi puliti e decisi. Giro dopo giro, ha scalato posizioni, portandosi in seconda posizione, dove ha difeso strenuamente il risultato per gran parte della gara. Tuttavia, al Mugello, si sa, il lungo rettilineo d’arrivo può trasformarsi in una roulette aerodinamica. E proprio lì, sull’ultimo rettilineo, la scia ha tradito Marco, relegandolo in terza posizione per una manciata di millesimi di secondo. Il risultato rimane estremamente positivo: una rimonta spettacolare, un ritmo competitivo e un podio conquistato con carattere. Ma soprattutto, un piazzamento che consente a Marco di portare a casa punti fondamentali per il campionato, consolidando la sua posizione nella classifica generale".

Al termine della gara, Marco ha voluto esprimere un pensiero speciale: "Questo risultato è il frutto del lavoro di squadra, della passione e del sostegno che ricevo ogni giorno. Voglio ringraziare il mio manager, sempre al mio fianco con fiducia e determinazione, gli sponsor che credono nel mio percorso, e soprattutto la mia famiglia: senza il loro supporto, nei momenti belli e in quelli più difficili, nulla di tutto questo sarebbe possibile". Lo sguardo è ora rivolto al prossimo appuntamento in calendario, che si terrà al Misano World Circuit, con la consapevolezza che la direzione è quella giusta.