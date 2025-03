La Longobarda si aggiudica il titolo di campione di calcio a8 Asc dell’alto Cosentino

Cosenza - La Longobarda si aggiudica il primo campionato ASC di calcio A8 svoltosi a Corigliano presso il Centro Sportivo Giannone gestito e diretto da Carmine Servidio. La simpatica formazione capeggiata dal leader Giuseppe Mollo, vera anima della squadra dell’alto cosentino, che conquista così la possibilità e il diritto di poter partecipare alle fasi regionali che, ironia della sorte, si svolgeranno proprio quest’anno nel mese di giugno a Corigliano – Rossano.

“Alla fine - raccontano in una nota - è stato un grande torneo per la squadra coriglianese, che ricorda nel logo della società la famosa Longobarda, della serie cinematografica, cui indiscusso protagonista era il mitico Oronzo Canà, improbabile allenatore di serie A, inventore del modulo a farfalla 5-5-5, impersonato da un impareggiabile Lino Banfi. Ma ritornando al campionato appena concluso, un torneo incerto fino alla fine, fino all’ultima giornata, con una lotta serrata per la prima posizione tra la stessa Longobarda e l’AU Corigliano, dove la differenza l’ha fatta matematicamente la prima giornata con lo scontro diretto tra le due squadre terminato ad appannaggio della squadra del presidente Mollo con il risultato di cinque ad uno, incontro che ha pesato come un macigno sul proseguimento della stagione”.

I numeri della Longobarda parlano chiaro, ricordano: “otto vittorie, un pari, una sconfitta, cinquantuno reti realizzate, diciotto subite e quindi miglior difesa, miglior realizzatore con diciannove reti per Giovanni Vulcano e miglior portiere, a giudizio degli addetti ai lavori, per Francesco Vulcano. Un campionato che ha visto esordire nelle file arbitrali ASC due validi elementi quali Salvatore Manfredi e Paolo Triolo, dotati di grande senso di equilibrio, personalità, capacità e competenza regolamentare. Sembra doveroso e giusto ricordare le altre squadre in campo fino alla fine del torneo, l’Atletico Corigliano, il Sibari Over, l’Oleificio Santoro ed il Real Terranova, ma per queste formazioni la stagione non termina, il calcio A8 continua, con i play-off prima in questo mese di marzo e poi con la Coppa Calabria ASC nel mese di aprile p.v., con una formula che vedrà anche coinvolte le diverse formazioni di tutta la regione. Sarà sicuramente un momento partecipativo molto importante, in quanto darà la possibilità ad altre due squadre, la vincente dei play-off e la vincitrice della Coppa Calabria A8 di avere il diritto di poter partecipare alle fasi finali regionali di Corigliano-Rossano”.