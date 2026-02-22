Lamezia, al Palazzetto dello Sport seduta di allenamento del Regional Day di Pallavolo: le atlete convocate

Lamezia Terme - Nell’ambito delle attività di qualificazione e selezione nazionale, si comunica che martedì 24 febbraio, presso il Nuovo Palazzetto dello Sport di Lamezia Terme, si svolgerà una seduta di allenamento del Regional Day riservata alle atlete convocate. L’attività sarà diretta dal Direttore Tecnico delle Nazionali Giovanili Marco Mencarelli, coadiuvato dallo Staff Tecnico Regionale. L’iniziativa rappresenta un significativo momento del percorso di monitoraggio e sviluppo del talento giovanile femminile sul territorio, offrendo alle atlete coinvolte un’importante occasione di confronto tecnico e crescita sportiva.

Atlete convocate – Gruppo 1 (2012-2014)

Giuliana Azzinnaro (ASD Cosenza Volley Club); Irene Bitonti (ASD Volley S. Giovanni in Fiore); Marilena Cittadino (Pallavolo Paola); Lorenza De Bonis (Pallavolo Paola); Benedetta De Gennaro (ASD Volley S. Giovanni in Fiore); Clara Demasi (Callipo Sport SRL); Alessia Di Lorenzo (A.S.D. Del Core Volley Academy); Giulia Fiorito (Pallavolo Paola); Lara Frazzetto (Pallavolo Crotone); Olga Fucetola (Pallavolo Paola); Eva Gambino (Pallavolo Crotone); Serena Lo Gatto (APD Todo Sport); Larisa Giorgiana Malac (Pallavolo Crotone); Giorgia Maria Rita Musumeci (Volley Metauria A.S.D.); Sofia Fortunata Nicolino (Volley Club Nicotera A.S.D.); Eva Polito (Pallavolo Pizzo Lorenzo Bretti); Sofia Sangiovanni (Belvolley ASD); Sofia Shpak (Pallavolo Pizzo Lorenzo Bretti); Nicole Sità (Pallavolo Jonica AD); Myriam Starnone (Pallavolo Jonica AD).

Atlete convocate – Gruppo 2 (2011)

Alexia Ioana Agheorghiesei (Pallavolo Crotone); Angelica Amoruso (Pallavolo Crotone); Sara Arfè (A.S.D. Volley Libertas Locri); Giorgia Bufano (ASD Volley Ball Kermes); Mariana Carpinelli (APD Todo Sport); Ginevra Di Stefano (A.S.D. Del Core Volley Academy); Emma Ferraro (A.S.D. Scuola Volley V. Avolio); Camilla Greco (Pallavolo Crotone); Anna Guerrise (Belvolley ASD); Costanza Leone (A.S.D. Volley Libertas Locri); Miriam Mannarino (Pallavolo Paola); Giulia Nunnari (A.S.D. Del Core Volley Academy); Laura Orobello (ASD Polisportiva Elio Sozzi); Elisa Rullo (ASD Kaulon Volley); Alice Santagati (Pallavolo Crotone); Federica Santaguida (Pallavolo Pizzo Lorenzo Bretti); Vasylisa Simakova (ASD Kaulon Volley); Asia Vita (A.S.D. Del Core Volley Academy).

Programma attività

Gruppo 1

Ore 14.45: raduno e registrazione presenze

Ore 15.00: inizio allenamento

Ore 17.30: fine allenamento

Gruppo 2

Ore 17.00: raduno e registrazione presenze

Ore 17.30: inizio allenamento

Ore 20.00: fine allenamento

All’iniziativa prenderà parte lo Staff Tecnico Nazionale, composto dal Tecnico Federale Gaetano Gagliardi. Sarà inoltre presente lo Staff del Centro di Qualificazione Regionale, con il Responsabile C.Q.R. Roberto Panzarella e il Direttore Tecnico Antonella Del Core, coadiuvati dai tecnici del settore femminile Vito Iurlaro (selezionatore), Luigi Zangaro e Antonio Muto.

Corso di aggiornamento per allenatori

Parallelamente all’attività in campo, il Comitato Regionale FIPAV Calabria promuove un corso di aggiornamento rivolto a tutti i tecnici del territorio, configurandosi come ulteriore momento di formazione e condivisione metodologica. L’incontro si terrà sempre martedì 24 febbraio presso il Palazzetto dello Sport (Nuovo Palasport) di Lamezia Terme, con accredito a partire dalle ore 17.30 e inizio dei lavori alle ore 18.00.

Relatore della sessione sarà lo stesso Marco Mencarelli, che approfondirà il tema “Gestione del primo tocco nella pallavolo giovanile”, offrendo spunti tecnici e operativi utili al lavoro quotidiano dei tecnici impegnati nei settori giovanili. L’appuntamento si inserisce nel più ampio programma di sviluppo e qualificazione territoriale promosso dal Comitato Regionale, volto a favorire la crescita del movimento pallavolistico e la valorizzazione delle giovani atlete calabresi.