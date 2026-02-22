Lamezia, De Biase (FI) replica Pd: “Le polemiche le lasciamo a chi non ha altri argomenti, noi preferiamo i fatti”

Lamezia Terme – Alle dichiarazioni del Pd di Lamezia Terme non tarda ad arrivare la replica del centrodestra con il Segretario FI Lamezia, Salvatore De Biase, che in merito dichiara: “Leggiamo con un certo stupore l’ennesimo comunicato del Partito Democratico cittadino, che ancora una volta tenta di costruire una narrazione fondata più su suggestioni che su fatti concreti. Al contrario di quanto affermato dal Pd, la maggioranza che sostiene il sindaco Murone è pienamente consapevole delle sfide che attendono la città e sta lavorando con serietà e senso di responsabilità per affrontarle”.

In ogni esperienza amministrativa, secondo De Biase “possono emergere momenti di confronto e riflessione interna: farli passare come “crisi profonda” significa voler strumentalizzare dinamiche fisiologiche per mero tornaconto politico. Le dimissioni degli assessori, motivate da ragioni personali, meritano rispetto e non speculazioni. Collegarle ad altre vicende amministrative è un esercizio forzato che non aiuta la città. Il bilancio di previsione, atto fondamentale per l’ente, sarà affrontato con la dovuta attenzione e nei tempi previsti, nella piena consapevolezza dell’importanza che riveste per la programmazione e lo sviluppo del territorio. Respingeremo sempre l’idea di una politica ridotta a “giochi di potere” o a “spartizione di poltrone”. Il centrodestra lametino ha ricevuto un mandato chiaro dai cittadini: governare e dare risposte concrete. Ed è esattamente quello che stiamo facendo, con interventi mirati sul decoro urbano, sulla manutenzione e sulla programmazione strategica, dopo anni in cui proprio il centrosinistra ha amministrato lasciando irrisolte molte delle criticità che oggi denuncia. Sorprende che il Pd parli di “Sindaco sotto ricatto” o di “maggioranza implosa”: sono affermazioni gravi e irresponsabili, che mirano esclusivamente ad alimentare tensioni e a delegittimare un’azione amministrativa che invece procede con determinazione. L’opposizione ha tutto il diritto di svolgere il proprio ruolo, ma dovrebbe farlo con maggiore senso istituzionale e meno propaganda. I cittadini di Lamezia Terme non hanno bisogno di polemiche quotidiane, bensì di stabilità, impegno e risultati concreti.

Forza Italia continuerà a lavorare, con spirito di squadra, per garantire solidità alla maggioranza e per tradurre in atti amministrativi gli impegni assunti con gli elettori. Le polemiche le lasciamo a chi non ha altri argomenti. Noi preferiamo i fatti”.