Lamezia, al via il 1° Circuito Cittadino di karting organizzato l’11 e 12 novembre da Calabria Evolution Kart

Lamezia Terme - Ѐ organizzato dagli appassionati di Calabria Evolution Kart, associazione lametina di karting rappresentata da Simone Gabriele e Pasquale Vescio, il “1° Circuito Cittadino Città di Lamezia Terme”, manifestazione agonistica non professionistica inserita nel Calendario ACI Sport, che riporta dopo circa 27 anni di assenza le gare di go-Kart a Lamezia. Una vittoria già in partenza, anche in virtù della valorizzazione e dell’uso a scopi sportivi dell’Area Mercatale di Sambiase, dove la pista della lunghezza di 700 metri viene in questi giorni approntata con il supporto della Multiservizi e dei volontari della stessa associazione, mettendola in sicurezza per la competizione che si svolgerà nei giorni 11 e 12 novembre a partire dalle ore 9.

“A correre saranno più di 20 piloti provenienti da tutta la regione, in diverse sezioni”, spiegano gli organizzatori, la cui associazione sportiva ha all’attivo due titoli nazionali, conquistati dal campione lametino Claudio Gullo, presente in conferenza stampa, e due regionali, ottenuti da altri associati, e che dopo un’edizione 0, realizzata la scorso anno senza scopi agonistici, ritornano in grande, inserendo nel calendario della manifestazione anche un evento di minivolley, passeggiate guidate alle Terme e all’Abbazia e la presentazione di un libro. Un bel traguardo, cui si sommano una serie di valori aggiunti che renderanno la gara speciale. “Abbiamo predisposto dei go-Kart adattati per favorire la partecipazione di atleti con disabilità”, spiegano i responsabili, “in più sarà possibile la partecipazione di bambini a partire dagli 8 anni d’età, e correrà il circuito anche un’atleta donna, che ha già partecipato a competizioni regionali”. La pioggia? Non sarà un problema.

“I go-Kart, salvo eventi estremi, sono adatti a correre anche sul bagnato”. Lo conferma il campione Claudio Gullo, invitando a coltivare la passione di questo sport a partire dai giovani, “per portare avanti il nome della città”, cui lui stesso è molto legato. Disposti a mettersi in gioco i rappresentati dell’amministrazione – l’assessore allo Sport Vaccaro, il presidente del consiglio comunale Nicotera, il vicesindaco Bevilacqua e il sindaco Mascaro – che ha patrocinato gratuitamente l’evento, finanziato dalla Regione Calabria e da numerosi sponsor privati e riconosciuto da ACI Sport. “La rinascita di questo sport a Lamezia, dopo più di un quarto di secolo, è segno evidente di crescita per questa città, che sarà più bella grazie all’entusiasmo e alla passione di questi ragazzi”, ha concluso entusiasta il sindaco Mascaro.

Giulia De Sensi