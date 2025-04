Lamezia, alla Fiorentina l'ottavo Torneo Internazionale "Memorial Pasquale Gallo"

Lamezia Terme - Grazie al successo nella finalissima contro la Juventus, la Fiorentina conquista il Memorial Pasquale Gallo, giunto quest'anno alla sua ottava edizione. Per la formazione viola, alla sua prima partecipazione, una vittoria sofferta giunta solo ai calci di rigore contro i bianconeri. Decisive due parate dal giovane portiere viola Vadi, poi eletto come miglior portiere del torneo. Si chiude così l'ottava edizione del Torneo che anche quest'anno ha portato a Lamezia 64 squadre della categoria pulcini provenienti da tutti Italia e non solo, che per tre giorni si sono affrontate, con il sorriso, tra il "Guido D'Ippolito" e il "Gianni Renda".

"La Fiorentina ha voluto a tutti i costi partecipare a questo torneo - ha sottolineato Angelo Aiello della F&A Eventi che organizza la manifestazione - già a settembre ci avevano chiesto di poter partecipare. Ci fa enormemente piacere che società professionistiche seguano il nostro torneo e ci tengano così tanto a partecipare. Per noi anche questo esame è stato superato e il prossimo obiettivo è portare 80 squadre l'anno prossimo a Lamezia per la nona edizione".

TUTTI I PREMI ASSEGNATI:

PREMI DI SQUADRA

TROFEO SICMA

1ª CLASSIFICATA: Fiorentina

2ª CLASSIFICATA: Juventus

3 ª CLASSIFICATA: Inter

4 ª CLASSIFICATA: Atalanta

TROFEO AUTO AIELLO

1ª CLASSIFICATA: Virtus Francavilla

2ª CLASSIFICATA: Sportlandia Locorotondo

TROFEO MATHECA

1ª CLASSIFICATA: Fair Play-Messina

2ª CLASSIFICATA: Real Cosenza

TROFEO SAF

1ª CLASSIFICATA: Olimpia Bitonto

2ª CLASSIFICATA: Taurianova

PREMIO FAIR PLAY: Real Cosenza

PREMI INDIVIDUALI

MIGLIOR PORTIERE: Achille Vadi (Fiorentina)

MIGLIOR GIOCATORE: Simone Capra (Juventus)

TOP EIGHT DILETTANTI:

Miglior portiere: Diacono (Craiova)

Migliori difensori: Natoli (FairPlay Messina), Virgilio (Porto Empedocle)

Migliori centrocampisti: Modesto (Olimpia Bitonto), Fulger (Craiova)

Migliori attaccanti: Montana (A.C. Palermo), Ambrogi (Calcio Sicilia)

Miglior allenatore: Baratta (Real Cosenza)