Lamezia, l'Asd Play4fun ospita l’evento internazionale “Road to Thai Boxe Mania”

Lamezia Terme - L'Associazione Sportiva Dilettantistica Play4Fun, gestore del Marinella Sport Club, ospita l’evento internazionale Road to Thai Boxe Mania, che si terrà sabato 19 luglio a partire dalle ore 16.30 presso il circolo sportivo di via Rinaldi Miceli 12. La manifestazione - fanno sapere - si svolgerà su un ring omologato, appositamente allestito per l’occasione, ed è organizzata da Giovanni Longo (Thai Boxing Lamezia), in collaborazione con Filippo Cinti, ex campione del mondo di Muay Thai e oggi affermato manager del settore, e Carlo Barbuto, manager e promoter della Thai Boxe Mania. Durante l’evento verranno disputati oltre 70 match suddivisi per categorie: si inizierà con i più piccoli, per poi passare a incontri di contatto leggero a match di contatto pieno con protezioni e infine sfide tra atleti professionisti, che si contenderanno l’accesso alla prestigiosa Thai Boxe Mania.

"Un evento internazionale - evidenziano i promotori - di grande livello, con un’ampia partecipazione di atleti provenienti da Piemonte, Sicilia e Lazio, e non mancherà ovviamente la rappresentanza lametina che annovera tra i professionisti Manuel Gentile e Daniel Gaetano, vincitori di diversi incontri in Thailandia patria di questo sport, Francesco Villella al suo esordio tra i professionisti e Andrea De Stefano conosciuto in tutta Europa per il suo stile di combattimento. Due grandi atleti e campioni inoltre saranno presenti in veste di Maestri, Michele Mastromatteo Campione europeo di Thai Boxe con il titolo conquistato in Francia nell'ottobre 2021 uno dei fighter italiani più conosciuti nel panorama mondiale, ottavo nel ranking mondiale WBC, categoria 90 chilogrammi, nella sua bacheca ci sono già tanti campionati italiani, il titolo Europeo dei pesi massimi campione europeo ed italiano e Daniele Miceli “The Cyborg” campione lametino di MMA, simbolo della combattività calabrese. Con questo evento, l’ASD Play4Fun ribadisce il proprio impegno nella promozione dello sport a tutti i livelli, sostenendo la Muay Thai come strumento di crescita personale, aggregazione e valorizzazione sociale del territorio. Altri appuntamenti sono previsti nelle prossime settimane, la tappa provinciale di Pickleball Nitto ATP Finals Road to Torino dal 25 al 27 luglio ed il torneo di calcetto dal 25 al 29 luglio primo Memorial Olga Serra".