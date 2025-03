Lamezia, l’Infinity si aggiudica il titolo di campione di calcio a 6 ASC

Lamezia Terme - Il primo campionato ASC di calcio A-6 svoltosi al Centro Sportivo Lp Football Club di Alessandro Lo Prete a Lamezia Terme ha decretato il primo verdetto, l’Infinity del presidente Francesco Folino si è aggiudicato il titolo di Campione per l’anno agonistico 2024-2025, che dà il diritto a poter partecipare alle finali regionali che si svolgeranno nella seconda metà del mese di giugno a Corigliano-Rossano. “Una cavalcata per il team lametino - si legge in una nota - che per tutta la stagione ha visto l’Infinity protagonista con i numeri che parlano chiaro: sette vittorie ed una sola sconfitta, sessantasette reti realizzate, con il miglior attacco, solo ventisette reti subite, quindi con la migliore difesa, vice realizzatore con ventuno gol per Antonio Molinaro, il bomber della formazione ed inoltre la conquista anche del riconoscimento come miglior portiere del torneo per Antonio Talarico con centododici punti, senza dimenticare le ottime prestazioni della rosa ben disposta in campo e tecnicamente all’altezza della situazione”. Grande entusiasmo e grande interesse pure per le altre squadre, l’ASD Filadelfia 93 la Mypet, il Lamezia Golfo c6, l’Aurora Team 2024, dato che la stagione prosegue con la Coppa LP Football Club, un mini-torneo ad eliminazione diretta tra queste squadre, che darà alla vincente la possibilità di aggregarsi all’Infinity, già qualificata, come dicevamo, per la partecipazione alle finali regionali. L’Organizzazione della Servizi Sportivi Calcio e non solo, comunque, ha in serbo delle sorprese, ha già programmato per il mese di aprile la Prima Coppa Calabria di Calcio a otto, che vedrà coinvolte tutte le squadre calabresi, dei centri sportivi affiliati ASC, tra cui Corigliano, Reggio di Calabria, Catanzaro e Lamezia Terme, che si daranno battaglia per aggiudicarsi l’ambita Coppa in palio e staccare anche un biglietto di partecipazione alle fasi finali del prossimo mese di giugno.

