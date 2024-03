Lamezia, la sedicesima giornata del campionato amatori over35

Lamezia Terme – “Nella sedicesima giornata del campionato ASC calcio Calabria amatori over35, nel girone A, nello scontro d’alta classifica tra il Boys Marinate e la Nuova Soverato amatori, quest’ultima, in trasferta, ha la meglio contro la squadra locale di Vibo Marina, infliggendo la prima sconfitta, dopo quasi due anni, alla formazione di mister Catanese che poteva vantare, fino a sabato sera, oltre ai tanti successi ottenuti ( titolo di campione regionale e nazionale ) anche il record di imbattibilità sul proprio terreno di gioco. Partita spettacolare dai contenuti tecnici ed agonistici elevati, quella andata in scena tra le due squadre, con un Soverato che colpisce per ben due volte nel primo tempo con Ranieri al 21^ e Pietro Fodero al 33^, complice anche e soprattutto due distrazioni difensive della squadra locale, che però riesce ad accorciare le distanze al 34^ con Marco Lo Giacco ed avrebbe anche la possibilità concreta di completare la rimonta, quando al 46^ per un fallo in area del difensore Giuseppe Viscomi, l’arbitro concede la massima punizione alla formazione locale. Si incarica di battere il rigore il bomber Vincenzino Nesci, ma il tiro debole e poco angolato è facile preda dell’ottimo difensore ospite Antonio Bevilacqua. Nei primissimi minuti del secondo tempo poi il Boys Marinate sembra riuscire nell’impresa di recuperare il risultato, tanto che al 7^ sempre il solito Lo Giacco pareggia le sorti dell’incontro, ma la svolta decisiva dell’incontro si è ha al 23^ con la zampata vincente di Salvatore Corapi, anche in questa occasione l’attaccante soveratese viene lasciato stranamente da solo sulla sinistra dell’area di rigore, arpiona il pallone e senza nessuna difficoltà ha la possibilità di battere a rete indisturbato da distanza ravvicinata il pur valido estremo difensore vibonese Francesco De Gaetano. A fine partita grande festa in campo e negli spogliatoi per la squadra soveratese, con il presidente Gerardo Corapi a sottolineare l’impresa ottenuta dalla sua squadra su un terreno di gioco inviolato da quasi due anni e di conseguenza per effetto di questo risultato crolla il mito dell’imbattibilità del “Roberto Marzano” di Vibo Valentia Marina, con la conseguenza che dopo un lungo inseguimento la squadra di Corapi e compagni aggancia al secondo posto in classifica la squadra campione d’Italia 2023 ASC. Spettatore interessato dello scontro al vertice era il Real Filadelfia che invece nel posticipo del lunedì sera sul sintetico del Gianni Renda di Sambiase conquista la tredicesima vittoria su sedici partite disputate contro il Computer Assistance di Lamezia e rimane da solo in testa alla classifica del girone con quarantadue punti, ma quanta fatica per portare a casa l’intera posta. La partita, svoltasi sotto una fitta pioggia battente, ha visto un Real Filadelfia partire a razzo, tanto che al 4^ minuto si trovava già in vantaggio per due a zero, con le segnature ad opera di Simone Bilotta e Giuseppe Panzarella. Ma proprio questa partenza fulminea ha giocato un brutto scherzo alla squadra vibonese che per il resto del primo tempo, giocando una gara alquanto svogliata e senza la dovuta concentrazione, ha permesso ai locali di agguantare il pareggio con due reti, entrambi scaturite da ripartenze veloci al 23^ ed al 31^ , ad opera di Felice Grandinetti prima e Francesco Nicolazzo poi. Nel secondo tempo mister Bartucca corre ai ripari con una girandola di sostituzioni per dare maggiore vigore al reparto offensivo ed i frutti si vedono e giungono le marcature al 21^ di Domenico Panzarella ed al 40^ di Tommasino Mancari, entrambi new entry, con quest’ultimo che pesca il jolly, infatti con un tiro potente scagliato dalla lunga distanza va a depositare il pallone a fil di traversa, chiudendo di fatto l’incontro. L’Ecosistem Lamezia Soccer, in formazione largamente rimaneggiata, riesce ad espugnare il comunale di Montepaone Lido e conquistare una vittoria pesantissima contro l’Alchimia Jonica, squadra quest’ultima che ancora crede fermamente di poter conquistare un posto per la disputa dei play-off. Per la squadra lametina invece continua la marcia di avvicinamento alla seconda posizione in classica del girone, che ora dista soltanto due punti, piazza d’onore che se conquistata dà la possibilità di disputare gli incontri dei play-off sul proprio terreno di gioco. La cronaca della partita però racconta di un Alchimia Jonica in rete nel primo tempo con Teti e di un Ecosistem che riesce ad equilibrare le sorti dell’incontro solo al 10^ del secondo tempo con Antonio Urbano, che si ripete al 50^, quindi in pieno recupero, siglando la rete decisiva”. Così è detto in un comunicato inerente la sedicesima giornata del campionato amatori over35.

“La gara Lamezia Golfo contro la Vigor Old Boys - prosegue la nota - non ha avuto luogo per problemi tecnici relativi all’impianto sportivo di Località Ginepri di Sant’Eufemia ed anche nell’impossibilità concreta di reperire, a stretto giro, un terreno di gioco disponibile ed idoneo. Dopo quattro giornate ritorna alla vittoria la Casa dello Sport che, nei minuti finali del secondo tempo, riesce ad avere la meglio sull’ostica formazione dell’Amatori Soveria Mannelli, con una rete di Luca Sicilia. Da segnalare per dovere di cronaca che tre minuti prima alla Casa dello Sport veniva concesso un calcio di rigore per fallo in area, ma l’attaccante Giuseppe Torchia, incaricato della conclusione dal dischetto, senza tanta convinzione, lasciava partire un tiro facile preda del portiere ospite. Nel primo tempo comunque era passata per prima in vantaggio la squadra della pre-sila catanzarese con una massima punizione trasformata in rete alla perfezione da Gianluca Filandro, il rigorista della squadra, ma già ad inizio ripresa la formazione lametina era giunta al pareggio con un capolavoro balistico di Giuseppe Lucchino. Il Borboruso nel Cuore opposto all’Amami Mac3 espugna invece il comunale di Migliuso con un perentorio tre a zero, mattatore dell’incontro l’attaccante Santino Aretino, che nelle ultime settimane con prestazioni di tutto rispetto si sta dimostrando un attaccante prolifico, tanto è vero che in undici partite è andato in gol ben dieci volte e tre di queste reti sono state decisive”.

“Nel girone B - è ancora detto - l’Hammers ha scontato un turno di riposo, rimandando così a mercoledì prossimo i festeggiamenti per la vittoria del girone, se riuscirà almeno a conquistare un punto nell’incontro che lo vedrà opposto all’Eagles 2020 nella diciassettesima giornata del campionato. Intanto la gara tra l’Under 101 e la Stella Rossa è stata rinviata al 21 marzo p.v., mentre il Monasterace impatta in casa contro una rimaneggiata Stella Maris, che soffre e gioca l’intero incontro in dieci uomini, ma nonostante le avversità riesce a conquistare un ottimo pari con una rete di Francesco Garcea, mentre per i locali la segnatura è da ascriversi a Pugliese. Il Catanzaro Lido travolge l’Antico Forno con un risultato roboante, otto a zero per la squadra di mister Valentino, che a questo punto del campionato deve recriminare per i tanti punti persi per strada nel corso della stagione. Le segnature, per dovere di cronaca, sono state opera di Parrotta-Leone-Opipari, tutte delle doppiette, con marcature pure di Colacino e Tommaselli a fare da contorno. L’Eagles 2020 continua la scalata nelle posizioni che contano, regolando l’Invicta 2010 per cinque a due, in una partita sostanzialmente corretta, dove la differenza l’ha fatta la maggiore freschezza fisica degli uomini di Guido Smiraglio, anche autore di una rete, che poi hanno consolidato il risultato con le due segnature del bomber Andrea Paparazzo, mentre per la squadra ospite hanno accorciato le distanze Dennis Cataldo e Lamanna”.

Mami Mac 3 - Borboruso Nel Cuore 0 – 3

Lamezia Golfo – Vigor Old Boys Rinviata

Alchimia Jonica – Ecosistem Lamezia 1 - 2

Boys Marinate – Nuova Soverato 2 - 3

Computer Assist. – Real Filadelfia 2 - 4

Casa Dello Sport – Amatori Soveria 2 - 1

Classifica girone A

Real Filadelfia 42

Boys Marinate 39

Nuova Soverato 39

Ecosistem Lamezia S. 37

Vigor Old Boys 25 (Con 1 partita in meno)

Casa Dello Sport 21

Amatori Soveria 19 (Con 1 partite in meno)

Alchimia Jonica (-1) 17

Borboruso Nel CUORE (-1) 13 (Con 1 partita in meno)

Computer Assistance (-2) 8

Lamezia Golfo 3 (Con 1 partita in meno)

Amami Mac 3 2

Classifica marcatori girone A

Antonio Caruso - Real Filadelfia 18 Reti (2 Rigori)

De Grazia Mario – Ecosistem 12 Reti

Nicola Valente - Nuova Soverato 11 Reti (2 Rigori)

Nesci Vincenzo - Boys Marinate 11 Reti (3 RigorI)

Statistiche Girone A

Migliore difesa Boys Marinate Con Solo 9 reti subite

Migliore attacco Real Filadelfia Con 57 reti All’attivo

Peggiore attacco Amami Mac 3 Con Solo 10 reti all’attivo

Peggiore difesa Amami Mac 3 con 58 reti subite

Migliore differenza reti Real Filadelfia con +42

Peggiore differenza reti Amami Mac 3 con -48

Risultati Girone B

Eagles 2020 – Invicta 2010 5 - 2

Antico Forno - Catanzaro Lido 0 - 8

Monasterace - Stella Maris 1 - 1

Under 101 – Stella Rossa Rinviata

Riposava: Hammers

Ritirato: Atletico Sersale

Classifica Girone B

Hammers 36 (Con 1 partita in meno)

Catanzaro Lido 28 (Con 1 Partita In meno)

STELLA MARIS 25

Eagles 2020 20

Invicta 2010 19 (Con 2 Partite In meno)

Stella Rossa 14

Under 101 11 (Con 1 Partita In meno)

Monasterace 6 (Con 3 Partite In meno)

Antico Forno 4 (Con 2 Partite In meno)

Atletico Sersale ritirato

Classifica Marcatori Girone B

Pironaci Denis - Hammers 16 Reti (1 rigore)

Sinopoli Alessandro - Hammers 14 Reti

Critelli Antonio – Stella Rossa 13 Reti

Bruno Vincenzo – Stella Maris 12 Reti (1 rigore)

Morrone Nicola – Stella Rossa 12 Reti

Statistiche girone B

- Migliore difesa Catanzaro Lido con 22 reti subite

- Migliore attacco Hammers con 59 reti all’ attivo

- Peggiore attacco Monasterace con 18 reti all’ attivo

- Peggiore difesa Antico Forno con 67 reti subite

- Migliore differenza reti Hammers con +33

- Peggiore differenza reti Antico Forno con -46