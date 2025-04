Lamezia, Maggisano conquista ancora il Salento vincendo l'Urban Trail Leuca

Lamezia Terme - Il 25 aprile festa della Liberazione viene caratterizzata a Santa Maria Di Leuca nella costiera salentina da una giornata all'insegna dello sport, dove ospita con ben 700 atleti in un tracciato di 10km e 500m tra scalinate,asfalto,sentieri e scogliere con 195m di dislivello, la 4°tappa del Puglia Trail con partenza e arrivo sul lungomare C. Colombo. Ad aggiudicarsi la vittoria dell'Urban trail leuca è ancora il sanpietrese Antonino Maggisano portacolori della Marathon Cosenza con il tempo di 43’46”, imponendosi sul secondo Luca Casciaro 44'30" (Asd Tre Casalli) e terzo posto per il francese 45'13" Pierre Auger a 1’27”. Maggisano con queste belle vittorie fa sempre più onore alla sua nuova società ed è un vero orgoglio per il suo paese (San Pietro a Maida).

