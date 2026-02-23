Prima Categoria: Ennesima affermazione consecutiva della capolista Promosport, ko interno della Garibaldina

Lamezia Terme – Domenica di segno opposto per le due compagini nostrane di Prima Categoria. Prosegue nella sua lunga striscia di successi, la capolista Promosport; perde in casa la Garibaldina. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio come sono andate le cose sul sintetico del “Gianni Renda” e sulla terra battuta del “Leo”. Nona vittoria consecutiva, decima se non si fosse ritirato l’Academy Crotone, dei lametini che battono in rimonta il Cutro e mantengono le tre lunghezze di vantaggio sulla più immediata inseguitrice Silana. La lotta per la promozione diretta è ormai ristretta a queste due squadre. Lo Scandale, che battendo il Rogliano ha scavalcato il Cutro in terza posizione, infatti dista ben dieci punti dalla vetta, pur dovendo ancora riposare una sola volta contro le due di Promosport e Silana. Ma torniamo al match eccezionalmente giocatosi, a porte chiuse, nell’impianto di via Savutano a causa dell’indisponibilità del “Rocco Riga” per via dei concomitanti impegni,tra sabato e ieri, della Juniores del Sambiase e della prima squadra dell’Atletico Maida. Promosport nell’occasione priva di capitan Gallo, squalificato, dell’influenzato Delfico e dell’indisponibile Piacente. Primo sussulto della gara dopo sei giri di lancette. Tiro a botta sicura, dall’interno dell’area, di Milano respinta da Vaccaro.

Lunga rimessa laterale di Galloro per la testa di Sano che fa solo il solletico a Borrelli. Identico esito per la successiva sforbiciata di Santacroce a raccogliere la lunga rimessa laterale stavolta di Morelli. Al 17’ è tuttavia il Cutro a sbloccarla: punizione di Milano per Frijio il quale, da fuori area, al volo la mette sotto il sette. Dopo una manciata di minuti, Corigliano scodella in area dove Sano, smarcato, liscia lo stacco aereo. Il centravanti africano ci riprova di piede, trovando la deviazione in angolo. Lo batte Corigliano e incornata oltre la traversa di Martinez. Alla mezz’ora, l’insistenza di Corigliano e soci viene premiata. Sano imbecca Galloro che crossa al centro dove Liparota non sbaglia. Primo gol stagionale per il centrocampista classe 2000. Al 36’ nuova rimessa di Morelli a pescare Santacroce, il quale stoppa e tira senza inquadrare lo specchio. Poi conclusione a giro di Martinez, dal limite, che sfiora l’incrocio. Al primo dei 2’ di recupero, la Promosport completa la rimonta: assist di Decio e gran tiro dal limite di Martinez, al terzo centro in campionato, quinto se consideriamo pure la Coppa Calabria.

In avvio di ripresa brivido per i ragazzi di mister Viterbo. Palla persa da Kamel poco fuori la sua area, ne approfitta Milano per presentarsi davanti a Vecchio, strepitoso nel respingere di piede. Alla mezz’ora della ripresa è invece Borrelli a salvare in uscita su Sano, riprende Martinez che calcia fuori. Potrebbe chiuderla, la squadra di casa, al 35, allorquando ancora l’ex Atletico Maida, servito da Russo, cicca la conclusione davanti a Borrelli. Risposta immediata dei crotonesi con Coulibaly che, dal limite, alza troppo la mira. Al 38’ i ragazzi del presidente Liotta mettono al sicuro i tre punti. Il tiro ravvicinato di Santacroce e’ contratto in angolo, sui cui sviluppi lo stesso Santacroce spizzica sul primo palo dove sbuca Sano per il definitivo 3-1. Tredicesimo gol in campionato, diciottesimo stagionale, per l’ex centravanti dell’Excalibur. Nei restanti 15’, lungo recupero compreso, succede poco, se non una sfilza di sostituzioni.

Sconfitta quasi tennistica, ma indolore, per la Garibaldina. Al “Leo”, infatti, le Stelle Azzurre s’impongono con un largo 5-2. Hanno prevalso le maggiori motivazioni dei cosentini, al terzo risultato utile di fila, i quali, approfittando del turno di riposo del Le Castella e della sconfitta del Cus Unical, si portano ad una sola incollatura da quel quinto posto che, ad ogni modo, al momento non garantirebbe i play-off a causa dei tredici punti di distacco dalla seconda piazza. I soveritani restano terzultimi assieme al San Mauro Marchesato, ma poco conta considerato che, a seguito dei ritiri in corso d’opera di Academy Crotone e Petronà, non sono più previste ulteriori retrocessioni. Per le Stelle Azzurre doppiette di Torromino e Coluccio, nonché singolo centro di Danti. Le reti giallorosse portano le firme di Perri e Chiodo, rispettivamente al dodicesimo e undicesimo gol stagionale. Garibaldina che ha chiuso in nove a causa dei “rossi” rimediati da Gigliotti e Caruso G.

PROMOSPORT – CUTRO 3-1

PROMOSPORT LAMEZIA: Vecchio, Galloro, Morelli, Vaccaro, Kamel, Decio, Corigliano, Liparota (19’st Russo), Sano (49’st Cullice), Santacroce (51’st Crapella), Martinez (43’st Saladino). In panchina: La Porta, De Moro, Gaetano, Saladino, Cullice, De Fazio, Crapella, Russo, Perri. Allenatore: Viterbo

CUTRO: Borrelli, Frijio, Rossi, Scandale (21’st Quaresma), Coulibaly, Bertetti, Milano (40’st Foderaro), Sandia, Yauhar, Russo, Schipani (25’st Sarcone). In panchina: Satiro, Brasacchio, Candigliota, Liguori, Caccia, Muto. Allenatore: Marsala

ARBITRO: Giuseppe Pio Arnone di Paola

MARCATORI: 17’pt Frijio (C), 31’pt Liparota (P), 46’pt Martinez (P); 38’st Sano (P)

NOTE: ammoniti Corigliano (P), Scandale (C), Sandia (C), Martinez (P), Morelli (P), Quaresma (C) - Recupero: 2’pt e 8’st

GARIBALDINA – STELLE AZZURRE SILANA 2-5

GARIBALDINA: Caruso M., Pascuzzi, De Grazia, Gigliotti, Bonacci, Costanzo (19’st Olaman), Chiodo, Gentile (19’st Diallo), Caruso G., Perri (45’st Piccoli), Annone (35’st Bianco). In panchina: Marchese, Cardamone, Darboe. Allenatore: Perrone

STELLE AZZURRE SILANA: Russo, Macrì, Viola, Cusato, Lombardi, Coluccio, Danti, Oreste, Vasapollo, Gerace, Torromino. In panchina: Mascaro, Paparo, Loria, Lammirato, Scabellone, Bibiani. Allenatore: Fortunato

ARBITRO: Alessia Mammoliti di Rossano

MARCATORI: 17’pt Perri (G), 39’pt e 7’st Torromino (SA), 12’st e 20’st Coluccio (SA), 33’st Danti (SA), 43’st Chiodo (G)

NOTE: espulsi, al 23’st Gigliotti (G) ed al 34’st Caruso G. (G)

Ferdinando Gaetano