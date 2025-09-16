Pattinaggio artistico, due giovani lametini convocati in nazionale per la Coppa Europa 2025 in Portogallo

Lamezia Terme – Una buona notizia arriva dal mondo del pattinaggio artistico. I giovanissimi atleti lametini, Gianfranco Antonio Felletti e Federica Gaetano hanno ottenuto la loro prima convocazione ufficiale in Nazionale in occasione della Coppa Europa che si terrà a Matosinhos (Portogallo) dall’8 al 16 novembre 2025.

“Una bellissima notizia che lascia tutti a bocca aperta”, commentano dalla società sportiva dichiarandosi “immensamente felici e orgogliosi per i due atleti che prenderanno parte, per la prima volta, ad un evento così importante. Questi ragazzi stanno scrivendo la storia del pattinaggio calabrese portando prestigio non solo alla nostra città, ma a una regione intera. Forza ragazzi! Tutta la società è con voi”. Infine, “un fortissimo in bocca al lupo per questa nuova avventura, che speriamo vi regali emozioni uniche e rimanga per sempre nei vostri cuori”.