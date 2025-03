Presentata l'ottava edizione del Torneo Internazionale Città di Lamezia Terme - Memorial Gallo

Lamezia Terme - Presentata, presso la sala consiliare “Monsignor Luisi”, l’ottava edizione del Torneo Internazionale Città di Lamezia Terme – Memorial Pasquale Gallo, in programma dal 23 al 26 aprile e riconosciuto, a livello internazionale, dalla Uefa. Una manifestazione, riservata alla categoria Pulcini, ormai entrata di diritto nel novero dei tornei giovanili più importanti d’Italia. Così come già successo l’anno scorso, anche stavolta tutte le gare si disputeranno nei due impianti cittadini del “Guido D’Ippolito” e del “Rocco Riga”. A svelare tutti i dettagli dell’evento sono stati gli organizzatori Felice Natalino e Angelo Aiello, nonchè Stefania Scarfò dello staff comunicazione. Hanno presenziato, e preso la parola, anche i genitori di Pasquale Gallo, Carmelina e Giovanni Gallo, il sindaco Paolo Mascaro, l’assessore allo sport Luisa Vaccaro ed il presidente del consiglio comunale Giancarlo Nicotera.

Luisa Vaccaro ha sottolineato l’importanza di un evento non solo sportivo, ma anche culturale e turistico, invitando i giovanissimi calciatori presenti in sala a far di tutto, da grandi, affinchè tale torneo duri anche nei futuri decenni.

Giovanni Gallo ha ricordato la voglia di vivere e la passione per il calcio che aveva suo figlio. “Ha iniziato a giocare a sei anni e lo ha fatto fino a dodici-tredici, quando la malattia purtroppo lo ha colpito. Era pieno di vita, non faceva certo una vita sedentaria e quindi nessuno immaginava potesse ammalarsi. Contestualmente al calcio, però, non sottovalutava lo studio, tant’è che ha continuato ad alternare ospedale e scuola fino a quando, all’età di diciassette anni, ci ha purtroppo lasciato. Ringrazio il sindaco e l’assessore per la vicinanza dimostrataci in questi anni. La memoria di Pasquale continua a vivere con questo torneo”.

Angelo Aiello ha ricordato come nacque, dieci anni fa, l’idea di dar vita al memorial. “A seguito della tragedia sportiva di Dirty Soccer, che colpì quella che allora era la più importante realtà calcistica lametina e che accese i riflettori, purtroppo non in positivo, sulla nostra città, fummo spinti a dar vita a qualcosa che potesse far riscattare l’immagine di Lamezia. Certo, non pensavamo che potesse presto diventare uno dei tornei giovanili più importanti d’Italia, assieme a quello di Viareggio e di Gallipoli. Il nostro non è comunque un torneo commerciale, essendo riservato soltanto alla categoria Pulcini. Come F&A Eventi stiamo provando ad aggiungere qualche tassello ulteriore ogni anno. Così dopo l’inno, con relativo video, ufficiale della scorsa edizione, stavolta abbiamo arricchito ulteriormente la parte relativa alla comunicazione. Da martedì 4 marzo, e fino al 30 maggio, sul Canale 254 del digitale terrestre è, infatti, possibile seguire in tutta Italia il canale televisivo “Memorial Gallo Tv”, interamente dedicato all’evento, con tanti approfondimenti, notizie e aggiornamenti sulla ottava edizione del Torneo”. Il canale è visibile anche collegandosi al sito adnplay.it o scaricando l'app gratuita di AdnPlay”.

Felice Natalino ha voluto ringraziare tutti coloro che stanno consentendo a questo memorial di crescere sempre più: l’intero staff, composto di oltre quaranta unità, della F&A Eventi, istituzioni, arbitri e sponsor, tra cui due di caratura mondiale. “Saranno quattro giorni di sano divertimento nel ricordo di Pasquale Gallo. Veder giocare i bambini è l’essenza pura del calcio”.

Giancarlo Nicotera, presidente del consiglio comunale, ha auspicato che le scuole calcio attingano dai valori di questo torneo. “Valori basati sul divertimento, sulla solidarietà e sul fair-play, e non sul voler vincere a tutti i costi. Ed a proposito di correttezza, anche quest’anno la presidenza del consiglio metterà in palio il trofeo fair-play, che sarà appannaggio della squadra che risulterà la più corretta della manifestazione”.

“Tra i tanti bellissimi ricordi del mio mandato da sindaco – ha dichiarato Paolo Mascaro – ci sarà sicuramente il Memorial Gallo. Un grande plauso va agli organizzatori per essere riusciti in un’impresa titanica: aver reso la città di Lamezia Terme un invidiato palcoscenico nazionale in tema di calcio giovanile. Un torneo, tra l’altro, che cresce e migliora ogni anno di più”.

In attesa di poter allargare, magari già dalla prossima edizione, il numero delle squadre partecipanti a 96, anche quest’anno saranno 64 (nessun torneo nazionale di una sola categoria ne ha di più): 48 scuole calcio e 16 squadre espressione di club professionistici e semiprofessionistici. A livello di club della massima serie, presenti Juventus, Inter (squadra vincitrice dell’ultima edizione), Atalanta e la new entry Fiorentina. 4 i club stranieri. 51, complessivamente, quelli provenienti da fuori regione. In tutto, saranno circa 1200 i bambini classe 2014, con qualche 2015, che scenderanno in campo tra D’Ippolito e Riga.

Durante la presentazione di quest’ottavo Torneo Internazionale Città di Lamezia Terme, sono poi stati ufficializzati i 16 gironi iniziali da 4 squadre ciascuno. Così come accaduto negli anni scorsi, ogni squadra alla fine avrà giocato lo stesso numero finale di gare. La kermesse si aprirà alle 19:00 di mercoledì 23 aprile, allorquando sul manto naturale dello stadio D’Ippolito sfileranno tutte e 64 le squadre partecipanti, con annesso spettacolo musicale ed intrattenimento. Nell’occasione, anche quest’anno verranno consegnati i premi speciali: quello di miglior scouting nazionale andrà a Gigi Milani, ex Juventus ed attualmente in Nazionale assieme a Gigi Buffon. Il premio “ragazzo di Calabria” sarà consegnato a Stefano Fiore, mentre quello di miglior dirigente/direttore sportivo sarà ritirato da Gianluca Pessotto. Altro possibile premiato dovrebbe addirittura essere un ex campione del mondo, ma non c’è ancora l’ufficialità dato che si aspetta risolva, nel frattempo, i suoi problemi di salute.

Angelo Aiello ha infine ricordato come l’intero incasso al botteghino della quattro giorni di gare (sarà possibile sottoscrivere una sorta di biglietto/abbonamento del costo di 12 euro) sarà devoluto all’Associazione un..due..tre Alessio, dal nome del ragazzino che ha condiviso, purtroppo anch’egli senza lieto fine, la degenza in ospedale con Pasquale Gallo, che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Più nello specifico, mettere delle case-famiglia a disposizione di quei genitori che si trovano ad affrontare lunghi viaggi per restare accanto ai propri bambini affetti da malattie oncologiche.

Ferdinando Gaetano