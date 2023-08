La nuova Vigor Lamezia si presenta su corso Nicotera, presidente Rettura: “Il 90% sono calciatori nati qui”

Lamezia Terme - Dopo aver presentato il nuovo assetto societario, per la Vigor Lamezia è tempo di svelare ufficialmente anche i volti che andranno a comporre la rosa biancoverde in vista della nuova avventura in Eccellenza. Una squadra composta al 90%, come sottolineato precedentemente dal presidente Rettura e dal presidente onorario Mercuri, da calciatori nati a Lamezia (o, al massimo, nell’hinterland), quasi a voler rimarcare, una volta di più, il legame con la propria città. Tra nuovi acquisti e molte conferme, diversi, in effetti, i giocatori lametini presentati questa sera, su Corso Giovanni Nicotera, a stampa e tifosi, molti dei quali già piuttosto abituati a certi palcoscenici.

“Assieme al ds Morelli e al mister Saladino – esordisce Salvatore Rettura - abbiamo costruito una squadra assolutamente all’altezza di questa categoria e del blasone della Vigor Lamezia. Ma sono certo ci siano le basi per andare avanti non solo quest’anno ma anche in futuro, per creare qualcosa di solido in grado di durare nel tempo, partendo dal settore giovanile. Intanto, però, è fondamentale avere giocatori orgogliosi di indossare questa maglia, pronti a sputare sangue per la Vigor Lamezia. E, dopo averli conosciuti, penso di aver visto in loro l’atteggiamento giusto. Vedrete: non saremo una meteora”.

Settore giovanile di cui si occuperà soprattutto il dg Enzo Augello: “Ringrazio la società per l’incarico che mi ha dato – afferma il dg – consentendomi di coltivare un settore giovanile all’altezza, che è la mia priorità. Partiremo con un programma di quattro/cinque anni, mirato a portare poi diversi elementi in una prima squadra che, al momento, puo’ vantare giocatori davvero straordinari, grazie al gran lavoro svolto dal ds Morelli”.

Incassati i complimenti, è lo stesso ds a spiegare le scelte di questa finestra di mercato: “Era importante partire dalla rosa dell’anno scorso, già molto competitiva e composta fondamentalmente da un gruppo di amici prevalentemente lametini, a cui abbiamo deciso di aggiungere un altro gruppo di amici lametini. Si tratta di giocatori che hanno già giocato (e talvolta vinto) con elementi del nostro parco giocatori. Ma, soprattutto, sono tutti professionisti esemplari che hanno voluto fortemente la Vigor Lamezia. Come Nebbioso, il quale ha rinunciato a proposte addirittura superiori alla nostra pur di vestire la maglia biancoverde”.

A proposito di attaccamento ai colori biancoverdi, l’emblema della lametinità, come sottolineato dall’addetto stampa Vanessa Paola, è certamente rappresentato dall’allenatore Giuseppe Saladino, particolarmente soddisfatto dalla squadra costruita dalla dirigenza: “Abbiamo centrato tutti i nostri obiettivi di mercato – afferma il tecnico – e messo insieme una rosa piuttosto ampia, aspetto fondamentale in una stagione dura come quella che ci aspetta. Ma l’Eccellenza è un campionato piuttosto impegnativo quindi, da domani, giorno dell’inizio del ritiro a Pianopoli, capiremo se serve qualcos’altro. Di certo, al momento, sono molto soddisfatto”.

Una squadra, quella biancoverde, che continuerà a gravitare intorno al suo capitano, Marco Foderaro, reduce da una stagione ricca di soddisfazioni, anche personali, ma iniziata un po’ in salita: “Potrà sembrare il contrario – ammette – ma lo scorso campionato non è stato poi tanto semplice, soprattutto all’inizio. Poi, fortunatamente, la società è stata brava a correggere alcune situazioni e anche i calciatori hanno fatto e dato tanto, così come i nostri tifosi, il nostro dodicesimo (e, a volte, anche tredicesimo) uomo in campo. Ora siamo un bel gruppo e credo che la dirigenza abbia lavorato molto bene, ingaggiando giocatori in grado di integrarsi al meglio”.

Tifosi ringraziati anche dal presidente onorario Alfredo Mercuri, che ha rimarcato, ancora una volta, quanto sia stato fondamentale il sostegno di chi ha sposato, ormai due anni fa, la sua “folle” idea di rimettersi in gioco e salvare il nome della Vigor Lamezia. In chiusura, l’attesa passerella dedicata a rosa e staff tecnico al gran completo, incluse altre new entry: il team manager Antonio Gigliotti, piuttosto felice “di poter nuovamente indossare la sciarpa biancoverde, questa volta non solo da semplice tifoso”, e il difensore Andrea Bilotta, reduce dalla vittoria del campionato in Basilicata con il Rotonda.

Francesco Sacco

Di seguito la rosa della Vigor Lamezia 2023/2024:

Portieri

Antonio Mercuri

Domenico Columbro (2004)

Pasquale Diano 2006

Difensori

Tutino Matteo (2004)

De Fazio Antonio

Curcio Giuseppe (2003)

Scalise Vittorio (2006)

Mascaro Alessandro

De Nisi Fabio (Nuovo)

Villella Vincenzo (Nuovo)

Amendola Marco (2003 – Nuovo)

Nebbioso Raffaele (2005 – Nuovo)

Andrea Bilotta

Centrocampisti

Calomino Francesco

Chirico Mattia (2006)

Silvagni Samuele (2005)

Foderaro Marco

Giampa Pasquale

Curcio Vincenzo (Nuovo)

Lavrendi Giovanni (Nuovo)

Stranges Samuele (2003 – Nuovo)

Socievole Alessandro (2003 – Nuovo)

Attaccanti

Bernardi Alessandro

Percia Montani Marcello

Foderaro Giovanni

Gullo Matteo

Catania Angelo (Nuovo)

Verso Flavio (Nuovo)