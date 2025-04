Prima Categoria, la Silana batte il Polistena nella finale di Coppa Calabria giocata a Lamezia

Lamezia Terme - E' la Silana ad aggiudicarsi la 46esima edizione della Coppa Calabria, competizione riservata alle squadre di Prima Categoria. Nella finale giocatasi oggi pomeriggio al D'Ippolito, la squadra di San Giovanni in Fiore ha battuto per 3-0 lo Sporting Polistena. Al 34' del primo tempo la sblocca di testa il centravanti Rodriguez su perfetto traversone di Mirandi. Nei minuti finali Paparo e, in pieno recupero, Ortolini hanno chiuso definitivamente la contesa. Silana che si aggiudica per la prima volta il trofeo, succedendo nell'albo d'oro all'AEK Crotone.

F.G.