Pugilato, il lametino Alessandro Pullia vola in finale

Chianciano Terme (Siena) - Alessandro Pullia, che sta disputando i campionati italiani under17 a Chianciano Terme, batte anche il campione Veneto Davide Marcon e vola in finale. "Entra con una carica spaziale il lametino e vince per ko - evidenziano in una nota - alla seconda ripresa devastando letteralmente il suo avversario con una tempesta di colpi diretti e ganci che vanno tutti a segno. Nulla può il veneto che viene bloccato dall’arbitro decretando la vittoria al lametino".

All’angolo con Pullia Alessandro ricordiamo il maestro Angelino Mascaro dichiara: “abbiamo caricato al meglio Alessandro che non ci ha delusi . È un ragazzo che meritava questo trionfo appunto di disputare la finale. Ora pensiamo alla finale di domani che affronterà il pluricampione laziale il romano Barone già più volte campione d’Italia e bronzo agli europei. Sarà difficile ma non impossibile, siamo lametini metteremo in questa finale attributi e cuore. Ricordiamo che le finali saranno in diretta su canale YouTube della Fpi dalle 14:30 in poi".