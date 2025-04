Serie D, il Sambiase a Paternò per consolidare il quarto posto

Lamezia Terme - Ultima gara della regular season per il Sambiase, di scena a Paternò in attesa di disputare i play-off il prossimo 11 maggio, traguardo messo ormai ufficialmente in cassaforte da un paio di settimane, anche se resta da stabilire se da quarta o quinta in classifica. Molto dipenderà anche dall’esito dello scontro tra la Vibonese e un Siracusa ansioso di festeggiare la promozione in C davanti al proprio pubblico, aspetto che consente ai giallorossi di guardare con ottimismo alla trasferta in Sicilia, come ammesso, in conferenza stampa, da mister Morelli: “Domani affronteremo un’altra squadra che, come noi, ha raggiunto il proprio obiettivo, quindi sarà una gara in cui entrambi giocheremo per superarci con la testa libera. In realtà, però, abbiamo ancora la possibilità di portar punti alla classifica e consolidare il quarto posto, quindi cercheremo comunque di vincere la partita, in attesa del risultato del match tra Siracusa e Vibonese. In ogni caso, come detto settimana scorsa, per quanto riguarda il nostro quarto posto, resto fiducioso”. Fiducia che dovrebbe portare il tecnico a gettare nella mischia, anche in questa circostanza, chi ha avuto meno spazio nel corso della stagione: “Domani ci saranno sicuramente più under in campo – prosegue Morelli – quindi chi ha avuto meno possibilità di mettersi in mostra fino ad oggi potrà giocarsi le proprie chance. Credo davvero che questo gruppo, dal primo all’ultimo, meriti di poter scendere in campo in questo campionato, perché ha comunque dato un contributo importante, a partire dalla serietà mostrata in allenamento. Se abbiamo raggiunto questo obiettivo, il merito non è soltanto di chi ha avuto l’opportunità di giocare, ma soprattutto di chi ha contribuito a far allenare bene la squadra e questo – conclude – mi sembra il giusto riconoscimento”.

Di seguito i convocati del Sambiase per la sfida del “Falcone – Borsellino” di Paternò. Out Valentino Frasson, Morra, Caporello, Cataldi, Gassama e Strumbo per squalifica.

Arbitrerà l’incontro il sig. Christian Ferruzzi di Albano Laziale, coadiuvato dagli assistenti Giovanni Martino di Cassino e Manuel De Lucia di Frosinone. Calcio d’inizio ore 15.

Francesco Sacco