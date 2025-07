Sezione arbitri Aia, il lametino Gianluca Renda promosso alla CAN D

Lamezia Terme - Con 'ufficializzazione dei ruoli arbitrali per la stagione 2025-2026 da parte del Presidente dell'AIA Antonio Zappi, arrivano soddisfazioni e riconoscimenti per la Sezione AlA di Lamezia Terme. "Una promozione prestigiosa - affermano in una nota - e numerose conferme certificano l'ottimo lavoro portato avanti dal Presidente Giacomo Bruzzano e dalla sua squadra. Dal CRA Calabria (Comitato Regionale Arbitri) alla CAN D, viene proposto Assistente Arbitrale Gianluca Renda, che dalla prossima Stagione Sportiva dirigerà gare del Campionato di Serie D.

Restano confermati in Serie A la punta di diamante della Sezione lametina Valerio Vecchi, Davide Gigliotti in Serie C, Martina Molinaro (arbitro internazionale femminile), Giovanni D'Amico e Fabrizio Perri in Serie D. Nella massima serie del Futsal confermato l'arbitro Francesco Saverio Mancuso. In serie A2

confermati Cosimo Di Benedetto e Lucy Molinaro. Attualmente impegnato con le Tappe dei Campionati Nazionali di Beach Soccer l'arbitro Mattia

Roperto. Come Osservatore Arbitrale confermato alla CON PROF Pietro Agapito. Lasciano i ruoli nazionali Pasquale Gatto e Lorenzo Notaro, ai quali va un grande ringraziamento per aver portato ed onorato il nome della città lametina in giro per l'italia".

"Tutta la Sezione lametina fa i complimenti ai propri associati nazionali, esempi importanti a cui far riferimento. "Sono felice per i nostri associati - ha dichiarato con soddisfazione Giacomo Bruzzano, Presidente della sezione di Lamezia Terme - l'impegno, la passione e la costanza ripagano sempre. Sono sicuro che chi ha concluso il proprio percorso nazionale, grazie all'esperienza acquisita, saprà ancora essere un traino importante per la crescita degli associati più giovani

Ricordo ai miei ragazzi - ha concluso Bruzzano - che senza una grande base e un grande gruppo non si possono raggiungere risultati. Auguro a tutti un grande in bocca al lupo per la prossima stagione".