Rissa a coltellate nella Locride, due feriti gravi

Reggio Calabria - Due persone sono state ricoverate in prognosi riservata nella tarda serata di ieri all’ospedale di Locri a conclusione di una rissa esplosa tra appartenenti alle comunità indiane e pakistane residenti a Bovalino, comune jonico del Reggino. La rissa ha coinvolto numerose persone, alcune delle quali in stato di alterazione alcolica, che durante l’aggressione hanno brandito coltelli e bottiglie rotte. Per sedare il duro scontro, sono intervenuti i carabinieri dello speciale gruppo di Locri, supportati dalla polizia di stato. Dopo essere riusciti a riportare la calma, le forze dell’ordine hanno richiesto il soccorso del 118 poiché due dei coinvolti nello scontro – un indiano e un pakistano – presentavano gravi ferite d’arma da taglio, che hanno richiesto un intervento chirurgico urgente all'ospedale di Locri. Gli inquirenti, con il coordinamento della procura della Repubblica di Locri, hanno avviato le indagini per individuare i motivi della rissa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA