Supercoppa regionale calcio a 5: Icierre Lamezia sconfitta da Nausicaa e Real Arangea

Sant’Andrea Apostolo dello Ionio - Non riesce a mettere la classica ciliegina sulla torta l’Icierre Lamezia. La formazione di mister Pellegrino, fresca vincitrice del girone A del campionato regionale di serie C2 di calcio a 5, oggi pomeriggio ha preso parte alla manifestazione con in palio la Supercoppa della Regione. Nel palazzetto di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio si sono sfidate, in un triangolare, Nausicaa C5, Icierre Lamezia e Real Arangea Reggio Calabria. La Nausicaa ha trionfato nel massimo torneo regionale (C1), conquistando il salto in serie B, mentre la Real Arangea ha chiuso in prima posizione l’altro girone calabrese di C2. Ad aggiudicarsi la Supercoppa regionale sono stati i padroni di casa, facendo valere il maggior tasso tecnico e battendo per 4-1 entrambe le avversarie. Dopo Coppa e campionato, il quintetto ionico mette quindi in bacheca il suo terzo trofeo stagionale.

La prima gara ha visto fronteggiarsi sul filo dell’equilibrio Icierre Lamezia e Real Arangea. Dopo ventiseiminuti i lametini la sbloccano con capitan Montesanti, la cui forte botta dal limite, sugli sviluppi di un corner battuto da Morabito, non dà scampo al portiere avversario. I reggini tuttavia reagiscono immediatamente: dapprima pareggiano, sfruttando il portiere di movimento, con Gregorace, poi ribaltano completamente il risultato ancora con il numero sedici amaranto. Vani gli assalti finali dei neroverdi alla ricerca quantomeno del pari.

A tornare subito sul parquet, per affrontare la formazione di categoria superiore, da regolamento è così l’Icierre. Ranieri sblocca il parziale dopo appena tre giri di lancette, seguito da Moio al 14’. I lametini riescono a riaprirla con un bel pallonetto di Fabio De Cario a scavalcare il portiere Gullì in uscita, ma il Nausicaa ristabilisce le distanze ancora con Ranieri, prima di calare il definitivo 4-1 con capitan Parafati. Nella terza e decisiva sfida, il Nausicaa liquida anche il Real Arangea grazie ai centri di Bertirossi, Ranieri (doppietta) e Galeota. Di Postorino il gol della bandiera ospite.

La festa è quindi proseguita con le tre compagini premiate dal presidente del Comitato Regionale della Lnd Saverio Mirarchi, e da Giuseppe Della Torre, Delegato Regionale per il Calcio a 5, per le vittorie dei rispettivi campionati regionali. A concludere la consegna della Supercoppa ai ragazzi allenati da De Marchi

Icierre Lamezia-Real Arangea 1-2

ICIERRE LAMEZIA: Bentornato, Montesanti, De Luca, Morabito, Madonna, Cristaudo, De Cario F., De Cario S., Crialesi, Stranges, Giampà, Molinaro. Allenatore: Pellegrino

REAL ARANGEA: La Corte, Laganà, Artuso, Crucitti, Gattuso, Favasuli, Porcino, Larocca, Scopelliti, Gregorace, Postorino, Romeo. Allenatore: Praticò

ARBITRI: Eugenio Isaia Russo (sez. Crotone) e Danilo Romeo (sez. Catanzaro)

TERZO UFFICIALE: Sig. Vito Mazzara (sez. Reggio C.)

MARCATORI: 26’ Montesanti (I), 27’ e 28’ Gregorace (R)

AMMONITI: Porcino (R), Montesanti (I)

ICIERRE LAMEZIA-NAUSICAA 1-4

ICIERRE LAMEZIA: Molinaro, Montesanti, De Luca, Morabito, Madonna, Cristaudo, De Cario F., De Cario S., Crialesi, Stranges, Giampà, Bentornato. Allenatore: Pellegrino

NAUSICAA: Gullì, Marino, Caliò, Santise, Parafati R., Galeota, Ranieri, Moio, Bertirossi, Voci, Parafati F., Girillo. All.enatore: De Marchi

ARBITRI: Danilo Romeo (sez. Catanzaro) e Vito Mazzara (sez. Reggio C.)

TERZO UFFICIALE: -Sig. Eugenio Isaia Russo (sez. Crotone)

MARCATORI: 3’ e 25’ Ranieri (N), 14’ Moio (N), 20’ De Cario F. (I), 27’ Parafati R. (N)

F.G.