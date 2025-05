Lamezia, operazione Artemis: ritornano in libertà due indagati

Lamezia Terme – Ritornano in libertà due degli indagati nell’ambito dell’operazione Artemis, dopo il nuovo giudizio nato dall’annullamento con rinvio della corte di Cassazione. Le nuove ordinanze liberatorie riguardano Massimo Stella, difeso dall’avvocato Massimiliano Carnovale, e Pasquale Cappello, difeso dai legali Antonio Larussa e Michele Cerminara. A disporre la liberazione di Stella il tribunale del Riesame, mentre per Cappello il tribunale di Catanzaro. Al centro dell’operazione Artemis le presunte attività illegali che sarebbero state messe in campo dalla presunta cosca Cracolici nel territorio di Lamezia Terme e dell’entroterra fra le province di Catanzaro e Vibo Valentia e in particolare tra Maida e Jacurso e Cortale.

