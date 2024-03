Torneo delle Regioni: Under 19 Calabria battuta in finale dai parigrado del Piemonte VdA

Genova - A distanza di 46 anni dall’ultima volta, la Rappresentativa Under 19 della Calabria torna sul tetto, o quasi, d’Italia. La selezione di Eccellenza e Promozione, quest’anno affidata alle cure tecniche di Umberto Scorrano, oggi pomeriggio si è però dovuta arrendere, per 4-1, ai parigrado del Piemonte Valle d’Aosta nella finale della 60^ edizione del Torneo delle Regioni. Risultato finale eccessivamente severo per la selezione calabrese. Gara piuttosto equilibrata, infatti, ma i piemontesi sono stati decisamente più freddi, cattivi e lucidi nei sedici metri finali. Della rosa laureatasi vice-campione d’Italia di categoria, hanno fatto parte tre ragazzi decisamente noti ai calciofili lametini: il lametino Matteo Tutino, difensore centrale classe 2004 in forza alla Paolana ma alla Vigor Lamezia, con cui ha vinto lo scorso campionato di Promozione, fino a dicembre; l’italo-argentino Santiago Calvino Frasson, terzino classe 2005 del Sambiase; ed il centrocampista della Vigor Lamezia Samuele Silvagni (2005). Tutti e tre sono stati schierati titolari nel match odierno giocatosi allo “Sciorba Stadium” di Genova.

Il cammino di Tutino e compagni è cominciato con il 2-0 rifilato alla Puglia nella prima giornata del girone iniziale completato da Lombardia e Friuli Venezia Giulia. Quest’ultimo battuto 1-0 nella seconda giornata. A qualificazione già conquistata, nella terza ed ultima gara Lombardia e Calabria si sono giocate il primo posto: sfida vinta di stretta misura dai lombardi grazie ad una ingenuità del portiere calabrese Mileto. L’estremo difensore classe 2005 del Bocale si è però fatto perdonare ai quarti ed in semifinale dove, grazie alle sue decisive parate dagli undici metri, la Rappresentativa calabrese ha superato ai calci di rigore dapprima l’Abbruzzo (6-5, 2-2 al termine dei 90’ regolamentari) e poi l’Emilia Romagna (5-3, 1-1 nei 90’).

E torniamo alla finale, iniziata col piglio giusto dai ragazzi in maglia azzurra. Il Piemonte è però letale nel sbloccarla con Ventre, al 13’, alla prima occasione avuta a disposizione. La Calabria reagisce sfiorando il pari con Billetta e Costanzo. A segnare è però ancora la squadra avversaria con un sinistro dal limite di Lischetti che sbatte sulla parte bassa della traversa per poi gonfiare la rete. Al 34’ Calabrò accorcia le distanze su cross di Scarcella, riaprendo così i giochi. In avvio di ripresa la squadra in maglia rossa però li richiude con Botasso, lesto a infilare dopo una splendida sgroppata del solito Ventre. Alla mezzora ancora Botasso, stavolta di testa, firma il definitivo 4-1 dei ragazzi di mister Storgato. Nei minuti finali l’arbitro espelle Tutino e Cassetta per reciproche scorrettezze. Calabria che quindi resta con due sole vittorie in questi sessant’anni, avendo in passato vinto una volta con l’under 15 e una con l’under 19.

A fine gara mister Umberto Scorrano (roccioso difensore della Vigor Lamezia, in serie D, nella stagione 2002-03) ha fatto i complimenti ai suoi per quanto fatto nel torneo, ricordando come alla vigilia nessuno avrebbe pronosticato un loro approdo in finale, ammettendo al contempo i meriti di un avversario dimostratosi più prestante e forte tecnicamente.

Concentrandoci sui tre calciatori “nostrani”, Silvagni (2005) ha giocato un tempo e mezzo all’esordio, 40’ della ripresa alla seconda giornata. 75’ contro la Lombardia. Giusto una mezzora finale ai quarti per poi riposare in semifinale. Tutino (2004) ha giocato le prime due vittoriose gare, saltando, per squalifica, la terza giornata. È quindi tornato titolare inamovibile nei quarti ed in semifinale. Ultimi 10’ nel match inaugurale per Frasson, poi in campo per gl’interi 90’ contro Friuli e Lombardia. Idem nel quarto dove fortunatamente si è rivelato indolore il suo errore nella lotteria finale dagli undici metri. Contro l’Emilia Romagna è stato gettato nella mischia al 44’ del secondo tempo, trasformando magistralmente, stavolta, uno dei cinque penalty battuti dalla squadra calabrese.

Cammino decisamente meno fortunato, essendo state tutte eliminate al termine della fase a gironi, per le restanti tre rappresentative calabresi che hanno preso parte a quest’edizione ligure del Torneo delle Regioni. L’ Under 15 di mister Scappatura ha vinto di stretta misura all’esordio ai danni della Puglia, ma poi perso nettamente la seconda gara contro il Friuli e la terza contro la Lombardia. Torneo vinto dal Piemonte Valle d’Aosta. L’Under 17 di mister Mantuano ha pareggiato con la Puglia, vinto 3-1 ai danni del Friuli e perso 3-0 contro quella Lombardia che ha poi vinto il torneo. La Rappresentativa Femminile ha esordito superando 1-0 la Puglia, per poi riposare alla seconda giornata essendo venuta meno la partecipazione del Friuli Venezia Giulia. Nella terza e decisiva gara del triangolare, le calabresi hanno perso di stretta misura (2-1) al cospetto della forte Lombardia, non a caso alla fine laureatasi campione d’Italia. Sono state ben cinque le ragazze della Promosport che hanno fatto parte della spedizione in Liguria. Mariantonietta Ariobazzone(2005) è entrata al 45’st contro la Puglia e al 38’st contro la Lombardia. Zero minuti giocati per Federica Calì (2002) e Sara Nocera (2006). Giusto 6’ finali nel secondo match per Veronica Ceravolo (2005). Ad aver giocato di più è stata Giulia Criseo (2003): intera gara con la Puglia e 84’, venendo sostituita proprio dalla Ceravolo, contro la Lombardia.

Ferdinando Gaetano