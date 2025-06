Tre arbitri lametini tra i quattro più votati dalle società calabresi di calcio a 5

Rende - Arbitri nostrani di calcio a 5 sugli scudi. Presso il PalaPirossigeno di Rende si è tenuta la XV Edizione di “Noi del C5”, manifestazione targata Calabria Futsal che dà lustro ai protagonisti del calcio a 5 regionale, inclusa la figura dei direttori di gara. Ebbene, per quella che è stata la classifica finale dei voti espressi dalle società calabresi di serie C, ben tre dei primi quattro arbitri sono risultati espressione della Sezione Aia di Lamezia Terme. Per il secondo anno consecutivo , è stato premiato come miglior arbitro calabrese Rosario Michienzi. Per lui una media voti finale di 4,38 su 5. Sul gradino intermedio del podio Luca Gatto. Terzo posto per il crotonese Luigi Benedetto. Quarto l’altro lametino Marcello Montesanti.

F.G.