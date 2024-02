Un Atletico Maida fortemente rimaneggiato cede 3-2 al San Nicola da Crissa

Filogaso - Si allontana il sogno play-off in casa Atletico Maida. In formazione ampiamente rimaneggiata, i giallorossi escono battuti per 3-2 dal “Teti” di Filogaso, dove hanno affrontato il San Nicola da Crissa. È così maturata la sesta sconfitta stagionale, quarta nelle ultime sette giornate. Per effetto della concomitante vittoria della Saint Michel in casa del Bianco, i maidesi scivolano dal terzo al quarto posto. Aspetto che, qualora fosse finito stasera il campionato, sarebbe tuttavia ininfluente dato che i play-off non si disputerebbero in virtù dei ben tredici punti di distacco tra la seconda, l’Ardore, e la terza, per l’appunto la compagine di Gioia Tauro. Qualora, quindi, tale divario alla fine non dovesse rientrare entro le nove lunghezze, servirà a ben poco chiudere in terza, quarta o quinta posizione. Fermo restando che, con 24 punti ancora in palio, Romagnuolo e compagni devono innanzitutto pensare a raccogliere prima possibile quelli ancora mancanti per centrare la matematica salvezza, che è, poi, il vero obiettivo stagionale.

Nonostante i sette gol incassati negli ultimi 270’, quella maidese resta la terza miglior difesa del girone, ma ora assieme al GallicoCatona. Rispetto alle prime sette giornate di andata, in questa prima metà di ritorno risalta, in negativo, la voce reti subite: poco più del doppio. Atletico Maida che, grazie anche ai due gol realizzati in quel di Filogaso, si conferma quarta squadra più prolifica del raggruppamento B di Promozione.

La cronaca della gara

Durante il riscaldamento pre-gara il già acciaccato Iozzi dà forfait, venendo rimpiazzato tra i pali dal giovanissimo (classe 2007) Soverina, alla seconda presenza stagionale avendo già difeso la porta giallorossa nel match interno con il Capo Vaticano. Piove insomma sul bagnato per mister Stranges che già deve fare a meno degli squalificati Grande, Romagnuolo e Manuel Michienzi, nonché degl’infortunati Scalese e Arcieri. Per la terza volta in questa stagione, il tecnico di Conflenti deve rinunciare ad entrambi i centrali difensivi titolari. Era già successo nelle prime due giornate ed anche in quel caso si uscì sconfitti dal rettangolo di gioco. In mezzo alla linea difensiva nell’occasione vengono adattati Alessio Michienzi e Perri, con Perugino e Gutierrez terzini. In mezzo al campo parte titolare Iudicelli, alla prima presenza in campionato dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato nel vittorioso play-out contro il Melicucco. Da registrare, inoltre, gli esordi in prima squadra, nella ripresa, del 2007 El Madi e del 2006 Leone.

Parte bene l'atletico Maida che passa in vantaggio al 10’ con un colpo di testa di Aron De Minicis sugli sviluppi di un calcio da fermo. Secondo centro stagionale per il centrocampista sudamericano. Passano 5’ e il San Nicola pareggia, sempre di testa, con Laria su calcio d'angolo. Al 25’ palo dell'Atletico Maida con Perri in mischia. Goal mancato goal subito, poco dopo infatti il San Nicola la ribalta, sfruttando un’ingenuità dei giocatori ospiti, fermi a protestare con l'arbitro per un presunto fallo non concesso ai danni di De Minicis a centrocampo, anziché seguire l'azione. Cos’ Cannitello si presenta a tu per tu con Soverina, superandolo con un preciso pallonnetto. In avvio di ripresa i giallorossi presentano Ramos al posto di Scalise. Spingono spinge sull'acceleratore e dopo 8’ bella azione finalizzata da Torres che smarca Camara al centro dell'area. 2-2 e quinto gol stagionale del gioiellino francese che non segnava dal 10 dicembre. Nel momento di maggiore pressione del Maida, arriva, però, il 3-2 locale. Una punizione da circa 40 metri, debole e centrale, coglie impreparato il portierino Soverina. Tutto da rifare, quindi, per l'Atletico che non riesce più a giocare a calcio per via dei tanti falli tattici dei rossoblù. Da segnalare, comunque, le due occasioni avute a disposizione per il possibile nuovo pari. Dapprima con una bella sforbiciata in piena area di Torres, deviata da un difensore, e poi con Camara, fattosi recuperare all'ultimo istante mentre si accingeva a calciare da buona posizione.

San Nicola Da Crissa – Atletico Maida 3-2

San Nicola Da Crissa: Mengoni, Tassone, Riga, Chiarello, Corigliano, Nicolovici, Laria, Macri, Cannitello, Luzza, Mari. In panchina: Pititto, Tsafongkeugho, Tormann, De Caria, Mazza, Virdo, Andreacchi. Allenatore: Sisi

Atletico Maida: Soverina, Perugino, Gutierrez, De Minicis, Perri, Michienzi A., Scalise (1‘st Ramos), Iudicelli (25’st Leone) Torres, Tello (20’st El Madi), Camara. In panchina: Iozzi, Iuliano, De Fazio, Fatnassi,Simonetta, Paone. Allenatore: Stranges

Arbitro: Salvatore Vartolo di Locri (Fascetti e Morabito di Reggio Calabria)

Marcatori: 8’pt De Minicis (AM), 13’pt Laria (SN), 30‘pt Cannitello (SN); 15’st Camara (AM), 27’st Nicolovici (SN)

Ferdinando Gaetano