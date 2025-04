Centro terapia del dolore a Lamezia, De Biase (FI): "Un’eccellenza da valorizzare"

Lamezia Terme - “Il Centro Terapia del dolore a Lamezia, da sostenere senza colori politici, ma per il bene della città”. L’appello arriva dal coordinatore FI Lamezia, Salvatore De Biase.

“Le prestazioni del servizio sono in costante aumento e segnano la validità del Centro di terapia del dolore, attivo all’interno del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Lamezia Terme, collegato alla rete regionale del dolore e afferente alla Struttura complessa Anestesia e Rianimazione, che fa capo al Direttore: Anna Monardo. Un equipe d’eccellenza di cui è bene fare i nomi: Francesco Bonadio, Maria Teresa Caruso, Marcello Mura, Adele Graziano e dalle infermiere Luigina durante, Maria Teresa Lucia, Gatto Elvira; una organizzazione sanitaria che evidentemente incide sul trattamento di numerose patologie. Le prestazioni ambulatoriali offerte, si avvicinano ai 4.000 pazienti , aiutati e curati dall’efficacia dell’ossigeno-ozonoterapia, antivirale naturale, non invasivo senza effetti collaterali che può aiutare a combattere disturbi muscolo-scheletrici, malattie infiammatorie e vascolari, infezioni sostenute da batteri resistenti e tanto altro”.

De Biase "ha voluto enunciare le qualità di un servizio che va fatto conoscere ed è per questo che l’appello trova come destinatario il commissario Asp Catanzaro, generale Antonio Battistini; ma anche al Presidente Roberto Occhiuto, affinché il servizio di che trattasi possa essere accompagnato in una prospettiva sempre più attrezzata, da offrire all’intero territorio, e all’intera Calabria. Merito e riconoscenza va dato, a quanti giornalmente si adoperano umanamente e professionalmente a curare i tanti pazienti che finalmente possono trovare una giusta attenzione in un servizio, che dà garanzie e sicurezza sanitaria organizzata. In ultimo, ma non per importanza, De Biase ha voluto rivolgere gli auguri di buon lavoro e dell’avvenuta alla guida dell’Ordine dei Giornalisti della Calabria, al dott. Giuseppe Soluri, da anni, garanzia e tutela della libertà di stampa nella nostra terra".