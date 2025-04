"Guardie mediche chiuse a Lamezia nei giorni prefestivi e festivi": Massimo Cristiano lancia l'allarme

Lamezia Terme - Massimo Cristiano della Lega-MTL Lamezia informa che "è giunta pressa la nostra segreteria una segnalazione, che merita di essere rilanciata, semplicemente per l’enorme valenza sociale che riveste. Lungi da noi, entrare nella sterile polemica politica, che spesso attanaglia la sanità in generale. Ci riferiscono, attraverso delle missive firmare, che nei giorni prefestivi e festivi, le postazioni della guardia medica su Nicastro e Sambiase, presumibilmente anche su Sant'Eufemia, risultavano chiuse".

"Non sappiamo - sostiene Cristiano - il motivo e speriamo che sia solo ed esclusivamente, riconducibile un aspetto estemporaneo e non strutturale, se fosse cosi allora dovremmo seriamente iniziare a preoccuparci perché il sistema ne uscirebbe veramente compromesso in termini di offerta sanitaria per i cittadini lametini. Questa vicenda dovrà essere chiarita e risolta dalle autorità preposte, nel più breve tempo possibile, senza se e senza ma. Alla problematica di cui sopra, molto spesso, si aggiunge l’assenza del medico sull’ambulanza del 118 . Allo stato attuale, dunque, i disagi per la popolazione sono ingenti".