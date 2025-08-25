Lamezia, assemblea Pd per regionali: "Percorso unitario ancora lungo ma confronto propositivo"

ASSPD2_f6d77.jpg

Lamezia Terme - "La numerosa partecipazione all'assemblea pd in vista delle elezioni regionali testimonia la volontà di partecipazione  a questa chiamata elettorale anticipata voluta da Occhiuto sia per i suoi problemi giudiziari ,ma ancor di più  per la  sfilacciata situazione politica che si era creata all'interno del centro destra" ha affermato in una nota il segretario cittadino del Pd Vittorio Paola che prosegue: " È  stata un'assemblea in cui non è  mancato il dibattito con oltre 16 interventi, considerato che è  la prima assemblea dopo un congresso non proprio tranquillo per la mancata partecipazione  di una parte di iscritti, ritengo immotivata, in cui pesavano e pesano ancora le scorie  della nostra sconfitta elettore, si è manifestata però la determinazione di tutti ad andare avanti sentendo la responsabilità  del momento  in cui sono in gioco i destini della Calabria. Il percorso  unitario è ancora lungo,ma il confronto è  stato civile e per molti aspetti propositivo".

"Ritornare però su aspetti  positivi e provare a minarli, come la composizione del gruppo consilire, concordata e sottoscritta  fra tutti consiglieri e il sottoscritto  appena un mese, non aiuta,  tanto più  che il gruppo  ha trovato  un armonico e condiviso metodo di lavoro con un'efficace e attrezzata azione di opposizione, mettendo in seria difficoltà   la maggioranza, facendo emergere la sua  impreparazione sia sul metodo che sui contenuti. Ma voglio  essere positivo e proposito è un primo  passo  verso una ricomposizione  necessaria per come  da  tutti auspicato. Il tema delle candidature è  stato centrato sulla disponibilità alla ricandidatura della consigliera  Amalia Bruni, come per tutti gli uscenti , richiesta  dalla dirigenza regionale all'indomani delle dimissioni di Occhiuto. Nel suo intervento  ha dato il resoconto della sua attività  come consigliera di opposizione  con una corposa attività  di mozioni e interrogazioni, come pure di proposte legislative, nonche delle battaglie  sul tema della sanità  che l'ha vista protagonista sul tutto il territorio regionale  affiancando movimenti , comitati e sostenendo le istanze provenienti dall'interno delle diverse strutture ospedaliere specialmente quelle più  periferiche".

ASSEMBLPD1_6c8bd.jpg

"Alcuni  interventi ritengo che siano stati ingenerosi e pretestuosi, altri più di contenuti di critica politica  che fanno parte di quella dialettica a volte energica che è  caratteristica del nostro partito . Il gruppo dirigente segreteria e direttivo  hanno accolto positivamente  la tale disponibilità apprezzando  l'attività  svolta e  il suo  impegno,  sostenuto dai tanti interventi che hanno dichiarato di essere al suo fianco in questa battaglia di riscatto per il nostro territorio e per la Calabria tutta dove la canditura di  Pasquale Tridico, economista e di alto spesso politico, figlio della nostra terra, ha ricompattato tutto il centro sinistra e anche oltre gettando le premesse  per mandare a casa Occhiuto e tutto il centro destra. Da parte di Doris Lo Moro è  stata avanzata  la richiesta di poter mettere in campo anche altre canditure di Lamezia a cui si è  risposto positivamente sollecitando  a manifestare la proposta per poter consentire alla direzione provinciale la valutazione, tenendo conto che entro fine mese la direzione  regionale del partito deve approvare la composizione delle liste ed è quella che dice l'ultima parola".

© RIPRODUZIONE RISERVATA