Arma da guerra scoperta in area dismessa del reggino

Reggio Calabria - Un fucile d'assalto kalashnikov AK-47 scoperto dai carabinieri a Marina di Gioiosa Ionica, nel Reggino. L'arma da guerra era nascosta in un'area apparentemente dismessa ma situata in piena zona abitata. La scoperta, durante un rastrellamento dei militari dell'Arma della Stazione locale con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Calabria. Nell'ottobre scorso, sempre a Marina di Gioiosa, i carabinieri avevano intercettato un altro kalashnikov insieme a moltre altre armi, arrestando due persone.
