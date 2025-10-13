Lamezia, cedimento stradale a Sant'Eufemia: Comune chiede messa in sicurezza

Lamezia Terme - "Un cedimento della sede stradale si è verificato in Via Boccioni (ex Pitizzanni), in prossimità dell’area interessata dai lavori di realizzazione del muro di contenimento del Fiume Cantagalli, eseguiti su mandato del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria, unitamente al Consorzio di Bonifica della Calabria. Si tratta di interventi complessivamente utili e importanti, di cui l’Amministrazione Comunale si è sempre dichiarata soddisfatta". è quanto rende noto il Capogruppo della Lega in consiglio comunale, Massimo Cristiano informando che, "su segnalazione della popolazione locale, è stato rilevato un cedimento serio e potenzialmente pericoloso. Il fenomeno, accertato a seguito di sopralluogo, ha evidenziato un abbassamento del piano viabile, circa il nuovo manto stradale, realizzato nei mesi scorsi,con rischi per la circolazione veicolare e pedonale, e che evidentemente nessuno ha controllato o monitorato".

Trattandosi di una strada di proprietà comunale, ma direttamente coinvolta nei lavori sopra citati, informa Cristiano "abbiamo provveduto, tramite l’apparato tecnico, a richiedere con urgenza la messa in sicurezza del tratto interessato e il ripristino delle condizioni di sicurezza della sede stradale, da eseguire a regola d’arte e nel pieno rispetto delle normative tecniche vigenti. Abbiamo diffidato, che vale per tutti i soggetti che operano sul territorio comunale, dall’effettuare interventi non conformi o provvisori, e ci riserviamo qualsiasi azione utile a tutela della sicurezza pubblica e dell’integrità delle infrastrutture comunali".