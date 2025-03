Lamezia, De Biase (FI): “Calabria al centro di iniziative e progetti dell’europarlamentare Princi”

Lamezia Terme - "Nelle vesti di coordinatore di FI Lamezia, in un incontro molto partecipato, tenutosi presso la sede dell’Europarlamentare onorevole Giusi Princi, comunico che si è discusso delle iniziative intraprese dalla stessa Europarlamentare nello svolgimento del suo mandato politico istituzionale. Sono emersi diversi temi e progetti portati all’attenzione di una Europa ritenuta finora lontana". Così in una nota Salvatore De Biase Coordinatore FI Lamezia.

"L’Onorevole Princi, con la sua azione è risultata fin da subito dirompente, ha saputo collocarsi tra i grandi temi, mettendo al centro il ruolo importante della Calabria sconosciuta e da scoprire in un contesto Europeo, che suo tramite, ha trovato ascolto, al fine di valorizzare il nostro territorio. Per esempio il tema “Pillole di Europa” ovvero tenere aggiornati i cittadini sui principali lavori in Parlamento. “Europa in classe”, una rubrica per far conoscere alla Calabria le istituzioni europee, con varie iniziative in alcuni istituti. “Europa a casa” uno strumento innovativo che offre informazioni e supporto sui bandi europei dedicati a giovani, agricoltori, imprese, enti locali, artisti, associazioni, ordini professionali, scuole, università e cittadini. Temi come la “Giornata Internazionale della Donna”, dove sono emersi con un messaggio semplice e chiaro: “donne e uomini devono fruire delle stesse opportunità e degli stessi riconoscimenti, a partire da salari e stipendi”. Combattere la discriminazione di genere è imperativo; l’impegno nelle varie Commissioni del Parlamento Europeo dovrà essere risolutore e Giusi Princi con la sua tenacia, cultura e “calabresità”, ha posto in essere strategie in commissione Femm, per l’Uguaglianza di Genere”. Un altro tema trattato è “La voce della Calabria”, che ha ascolto e motiva conoscenze, come anche “Missione Calabria”, il progetto che trascina l’idea di “una terra da visitare” e scoprire, anche con la venuta di Ministri e Ambasciatori dell’Asia centrale, che significa scoprire ed investire sulla nostra terra".