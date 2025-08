I vincitori della 61esima Traversata dello Stretto: trionfano Giordano e Caponi

Villa San Giovanni (Reggio Calabria) - È Pasquale Giordano il vincitore della 61 esima della Traversata dello Stretto. Il nuotatore delle Fiamme Oro ha battuto in volata il compagno di squadra Giuseppe Ilario. Un confronto, raccontano in una nota: “splendido, emozionante ed energico risolto solo negli ultimi metri, quando i due avevano già raggiunto l'ingresso alla Marina dello Stretto. Le differenti traiettorie scelte sembravano poter agevolare Ilario ma lo scatto finale di Giordano ha giocato un ruolo fondamentale in un arrivo comunque al fotofinish. Praticamente a braccetto sono arrivati alla scritta arrivo, con il tocco di Giordano registrato -addirittura! - soltanto un centesimo di secondo dopo”. A chiudere il podio Vincenzo Caso, concretizzando un tris delle Fiamme Oro Napoli primissimi tra le società partecipanti. Per Ilario, invece, arriva l'ottima "consolazione" del premio Telepass per l'attraversamento più veloce da spiaggia a spiaggia. Tra i master, inoltre, ha trionfato Massimo Grisenti della Chiese Nuoto di Trento.

La grande classica del nuoto di fondo ha rappresentato una grande sfida per tutti i nuotatori in gara tra cui le donne che si sono fatte valere, meritando di entrare di diritto nella storia della gara iniziata nel lontano 1954. A vincere gli assoluti femminili è stata Linda Caponi, capace di domare lo Stretto da numero uno nella sua prima apparizione tra le acque tra Villa e Messina. Leggermente staccata è arrivata Silvia Ciccarella, giovane eppure già veterana della Traversata con la sua quinta apparizione oltre allo splendido attraversamento solidale per la ricerca contro il cancro di un paio di anni fa. Gloria immensa anche per Emma Micheletti, con una fantastica prestazione in grado di chiudere il podio dietro solo alle atlete dei Carabinieri. La nuotatrice del Nuoto Venezia ha così vissuto la sua prima grande emozione con la Traversata.

Firma dell'albo d'oro per i due vincitori Giordano e Caponi, premiazioni e l'abbraccio del caloroso pubblico accorso in gran numero alla Marina dello Stretto. “Dal naturale balcone offerto dal Lungomare - conclude la nota - gli spettatori si sono goduti l'adrenalinico arrivo e reso speciale una gara che per i nuotatori e non solo è unica. Per il campo gara inimitabile e peculiare come lo Stretto, per l'accoglienza dell'arrivo, per la storia che dal 1954 ad oggi ha visto campioni olimpici, mondiali, europei e italiani confrontarsi, crescere ed esaltarsi con la Traversata dello Stretto. Una storia immensa di cui adesso fanno parte anche Pasquale Giordano e Linda Caponi”.