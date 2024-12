Lamezia, Fratelli d’Italia su finanziamento cimiteri: “Anche se perso si può rimediare con fondi comunali liberi”

Lamezia Terme – “Purtroppo, recentemente, il Comune di Lamezia Terme è stato escluso dai finanziamenti previsti dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2021-2027 per gli interventi di ampliamento e messa in sicurezza degli impianti cimiteriali. Una notizia che amareggia profondamente, poiché la carenza di loculi nei cimiteri cittadini è una problematica nota da tempo e rappresenta una priorità sociale e sanitaria che richiede un intervento deciso”. È quanto si legge in una nota di Fratelli d’Italia Lamezia Terme.

“L’esclusione, sancita dal decreto dirigenziale n. 17392 del 5.12.2024 della Regione Calabria, è stata motivata sia dall’invio tardivo della documentazione richiesta sia dalla mancata regolarità nei versamenti relativi al servizio idrico e allo smaltimento dei rifiuti, requisiti essenziali per l’accesso ai fondi – spiegano - È evidente come queste circostanze rappresentino un grave limite dell’attuale Amministrazione Comunale, che non ha dimostrato la necessaria attenzione e capacità di gestione rispetto a una questione tanto importante. Una gestione più puntuale e responsabile avrebbe permesso di ottenere un finanziamento di circa 200.000 euro, utili a dare risposte concrete a un problema che incide profondamente sulla vita dei cittadini. La situazione dei cimiteri di Lamezia Terme, infatti, è una ferita aperta: da anni si assiste a disagi inaccettabili, con salme costrette a sostare per mesi negli obitori in attesa di tumulazione per mancanza di loculi. Un fatto che lede la dignità dei defunti e delle loro famiglie, e che evidenzia una mancata pianificazione adeguata da parte dell’amministrazione comunale”.

“Una proposta per guardare avanti”

“Come Fratelli d’Italia Lamezia Terme – proseguono - crediamo che, pur essendo ormai perso il finanziamento regionale, sia possibile rimediare attraverso l’impiego dei fondi comunali liberi già disponibili. L’amministrazione avrebbe potuto, già con l’ultima variazione di bilancio, destinare risorse sufficienti per avviare nuovi e necessari interventi di ampliamento e messa in sicurezza degli impianti cimiteriali. A questo punto, chiediamo che si intervenga senza ulteriori ritardi per individuare le risorse necessarie e dare risposte concrete alla cittadinanza. L’ampliamento dei cimiteri non è solo una questione tecnica, ma un’esigenza prioritaria che tocca il rispetto per la vita e per la memoria”.

“Siamo certi che – concludono - con una gestione più attenta e pianificata, sia possibile non solo superare questa emergenza, ma anche porre le basi per una migliore programmazione futura, evitando che si ripetano episodi di questo genere. La città merita un’Amministrazione in grado di affrontare con serietà e competenza le questioni fondamentali per il benessere collettivo”.