Lamezia, Gruppo consiliare della Lega: "Bene fondi per Scordovillo ma chiediamo una distribuzione più equa delle risorse"

Lamezia Terme - Il Gruppo consiliare della Lega Lamezia Terme "prende atto con favore dell’ammissione a finanziamento del Comune di Lamezia Terme nell’ambito dell’Avviso pubblico della Regione Calabria per interventi di ripristino e riqualificazione ambientale, per un importo complessivo pari a 200.000 euro. Ogni risorsa destinata a migliorare il decoro urbano e la qualità della vita dei cittadini non può che essere accolta positivamente".

"Allo stesso tempo, però - ribadiscono - riteniamo doveroso rimarcare una profonda distanza rispetto alla scelta delle aree individuate per l’intervento. La concentrazione prevalente delle risorse sull’area di Scordovillo non rispecchia le indicazioni che la Lega aveva formalmente avanzato, anche attraverso sopralluoghi e segnalazioni, proponendo una distribuzione più ampia, equilibrata ed efficace degli interventi. Avevamo infatti indicato come prioritarie anche altre aree della città, quali Ciampa di Cavallo, Caronte, San Minà, Acquafredda e, più in generale, le zone montane e periferiche, da anni interessate da un grave degrado ambientale e da una cronica carenza di interventi strutturali. Continuare a concentrare risorse su Scordovillo, in assenza di una visione complessiva e senza risultati risolutivi, anche alla luce del commissariamento statale e regionale sul progetto di smantellamento dell’area, con conseguente accesso ad ulteriori canali di finanziamento, rischia di tradursi nell’ennesimo utilizzo poco efficace di fondi pubblici".

"Questa posizione si colloca pienamente in linea con gli indirizzi della campagna elettorale, con le linee programmatiche della Lega e con quelle approvate dal Consiglio comunale, che indicano chiaramente la necessità di una maggiore attenzione verso tutte le aree del territorio, in particolare quelle più degradate e bisognose di interventi concreti e duraturi. Per queste ragioni, pur apprezzando il finanziamento regionale, il Gruppo consiliare della Lega prende atto che l’indirizzo seguito dall’Assessorato comunale all’Ambiente non coincide con quello espresso dal nostro Gruppo. Continueremo a svolgere il nostro ruolo con responsabilità e coerenza, vigilando affinché le risorse pubbliche vengano utilizzate in modo equo, strategico e realmente utile per l’intera città".