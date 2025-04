Lamezia, il Consiglio comunale approva Convenzione Stazione appaltante e differimento termini pagamento Tari 2025

Lamezia Terme - Dal Consiglio comunale via libera ad alcune delle ultime pratiche prima del "rompete le righe" in vista del voto amministrativo del 25 e 26 maggio. Dopo la prima convocazione di ieri, "saltata" per mancanza di numero legale, oggi in Aula presenti 19 consiglieri compreso il sindaco. In apertura la solidarietà all'imprenditore Emanuele Ionà dopo l'attentato subito a Campo Calabro ai danni di una sua concessionaria, con la proposta della consigliera Lucia Alessandra Cittadino di organizzare una giornata di protesta pubblica contro la criminalità. Ricordati dall'Assemblea Salvatore Sestito e Pierluigi Fragale, scomparsi di recente.

Sul primo punto ha relazionato il primo cittadino Paolo Mascaro, parlando dell'importanza dell'adesione alla Centrale unica di committenza (Cuc) della Città Metropolitana di Reggio Calabria e l'approvazione dello schema di convenzione diretto a regolare i rapporti tra Comune e Cuc, sollecitando "l'approvazione della Convenzione anche per dimostrare la nostra grande responsabilità prima della fine della consiliatura".

Nel merito è intervenuto il consigliere Rosario Piccioni che ha espresso la propria contrarietà "come già fatto in precedenza" parlando di "Cuc di Reggio inadeguato per la città di Lamezia", annunciando il voto contrario. Contrarietà è stata espressa anche dal consigliere Dario Arcieri e da Mimmo Gianturco che hanno evidenziato come l'Amministrazione non abbia pensato di percorrere altre strade compreso il coinvolgimento della Multiservizi. Sulla questione, sono stati forniti chiarimenti dalla dirigente Belvedere.

Dalla consigliera Lucia Alessandra Cittadino la richiesta di "più autonomia dell'Ente" per rendere l'Ente municipale lametino più libero di agire. Nella replica il sindaco ha fatto presente che è una scelta obbligata per "le normative imposte della legge" e che comunque la Multiservizi non ha la "forza per sostenere la gestione non essendo qualificata". Ruggero Pegna ha espresso parere positivo rimarcando l'importanza della Stazione appaltante perché "c'è una necessità impellente di andare avanti" in seguito "si potrà intervenire diversamente".

Bocciata con 11 voti contrari e 8 favorevoli, la proposta del consigliere Gianturco di rinvio della pratica. Pratica successivamente approvata con 11 voti a favore e 8 contrari. Quindi, il Consiglio ha esaminato la proposta di deliberazione sulla variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2025 in esercizio provvisorio. Applicazione avanzo. Punto che è stato approvato con 10 voti favorevoli, 2 astenuti e 4 contrari.

Terzo punto, la proposta di deliberazione per l'approvazione dello schema di convenzione per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale. Punto approvato con 10 voti a favore e 7 astenuti. Quarto punto all'ordine del giorno proposta di deliberazione dello schema di Convenzione in attuazione tra il Comune di Lamezia Terme e le società cooperative a responsabilità limitata "Lamezia 1974" e "Primavera 1974". Sul punto l'intervento di Mascaro che ha messo espresso soddisfazione per l'approdo in Aula della pratica in questione attesa da anni. Il punto è stato approvato all'unanimità.

Altro punto approvato con 14 voti e 3 astenuti , la proposta di deliberazione per approvare la Convenzione "Universal Touring Srl". Cessione di aree al fine dell'utilizzo di diritti edificatori”. Altra pratica, la proposta di deliberazione per l'approvazione del Regolamento comunale per l'assegnazione dei contributi da oneri di urbanizzazione per edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi”. Punto approvato con 16 voti a favore un astenuto. Assemblea che ha successivamente esaminato la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Pnrr M5C2I2.3 (PINQua)-Approvazione degli elaborati integrativi dei progetti definitivi degli interventi individuati dai Cup. Punto approvato con 14 voti favorevoli e 3 astenuti. Approvata all'unanimità anche la proposta di deliberazione per la Convenzione tra il Comune di Lamezia Terme e l'Aterp.

Altro punto importante all'ordine del giorno, la proposta di deliberazione per l'approvazione del differimento dei termini di scadenza per l'invio dei pagamenti relativi alla Tari per l'annualità 2025. Pratica questa passata all'unanimità dei presenti. Infine, sono stati approvati 11 punti relativi al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

A.C.