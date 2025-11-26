A Ravenna poliziotto lametino libero dal servizio salva un giovane molestato e minacciato

Ravenna - Nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, un agente della Polizia di Stato di Ravenna ma originario di Martirano, comune dell’hinterland lametino, libero dal servizio, salva un giovane molestato e minacciato. Nella notte, l’operatore dell’U.P.G.S.P., si trovava in un locale del centro quando ha notato un giovane fare il gesto universale di richiesta d’aiuto (signal for help). Il ragazzo, visibilmente agitato, era in compagnia di un uomo in evidente stato di alterazione alcolica che, come confermato in seguito, lo stava molestando e minacciando, nonostante tra i due non vi fosse alcuna conoscenza.

L’agente, libero dal servizio e compresa la situazione, ha subito messo in sicurezza il giovane invitandolo a sedersi accanto a lui. Tuttavia, nonostante i tentativi del personale del locale di allontanare l’uomo, quest’ultimo ha continuato ad avvicinarsi con atteggiamento aggressivo e insistente. Dopo essersi qualificato come appartenente alla Polizia di Stato, l’agente è stato minacciato dall’uomo, che ha estratto una pistola priva di tappo rosso, successivamente risultata essere una scacciacani, puntandogliela contro. Con prontezza e professionalità, il poliziotto è riuscito a bloccare il braccio armato, immobilizzando l’aggressore fino all’arrivo delle Volanti, che hanno proceduto all’arresto in flagranza. In un giorno dedicato alla lotta contro ogni forma di violenza, la Questura di Ravenna rinnova il proprio impegno nella tutela delle vittime e ringrazia l’operatore per il sangue freddo e la determinazione che hanno evitato conseguenze ben più gravi.